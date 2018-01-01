вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Опублікували фото волинського села з висоти пташиного польоту

Опублікували фото волинського села з висоти пташиного польоту
У мережі з’явилися світлини волинського села Липне, що у Ківерцівському районі.

Фотографії опублікували у спільноті «Липне» у соціальній мережі Facebook.

«З висоти пташиного польоту...» - йдеться у дописі зі світлинами.

Опублікували фото волинського села з висоти пташиного польоту
Опублікували фото волинського села з висоти пташиного польоту
Опублікували фото волинського села з висоти пташиного польоту
Опублікували фото волинського села з висоти пташиного польоту

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Опублікували календар матчів луцької «Волині» у першому колі
Сьогодні, 04:53
Опублікували фото волинського села з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 03:59
Аварія в Луцьку: «Жигулі» врізалися у бус із причепом
Сьогодні, 02:40
Волинська трагедія: у Польщі вшанування у Сагрині назвали провокацією
Сьогодні, 01:43
Загасили вогонь перед офісом «Укртелекому» в Луцьку
Сьогодні, 00:27
Схожі новини
Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО Волинський депутат показав красу нашого краю. ФОТО
06 липень, 08:32
Весна на світлинах волинського фотографа Весна на світлинах волинського фотографа
20 травень, 19:25
Криниця та «сліди» бобрів: засніжений волинський ліс на фото Криниця та «сліди» бобрів: засніжений волинський ліс на фото
28 січень, 02:37
Водохреще на Волині в Facebook. ДОПОВНЮЄТЬСЯ Водохреще на Волині в Facebook. ДОПОВНЮЄТЬСЯ
19 січень, 12:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО
09 липень, 17:06
 1
Опублікували календар матчів луцької «Волині» у першому колі
Сьогодні, 04:53
 0
Опублікували фото волинського села з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 03:59
 0
Аварія в Луцьку: «Жигулі» врізалися у бус із причепом
Сьогодні, 02:40
 0
Волинська трагедія: у Польщі вшанування у Сагрині назвали провокацією
Сьогодні, 01:43
 0
Медіа
відео
1/8