Опублікували фото волинського села з висоти пташиного польоту
Сьогодні, 03:59
У мережі з’явилися світлини волинського села Липне, що у Ківерцівському районі.
Фотографії опублікували у спільноті «Липне» у соціальній мережі Facebook.
«З висоти пташиного польоту...» - йдеться у дописі зі світлинами.
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Фотографії опублікували у спільноті «Липне» у соціальній мережі Facebook.
«З висоти пташиного польоту...» - йдеться у дописі зі світлинами.
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