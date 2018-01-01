Опублікували фото волинського села з висоти пташиного польоту





Фотографії опублікували у спільноті «Липне» у соціальній мережі Facebook.



«З висоти пташиного польоту...» - йдеться у дописі зі світлинами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з’явилися світлини волинського села Липне, що у Ківерцівському районі.Фотографії опублікували у спільноті «Липне» у соціальній мережі Facebook.«З висоти пташиного польоту...» - йдеться у дописі зі світлинами.

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