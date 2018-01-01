Травмовані, п'яні та покусаний: скільки лучан відвідало лікарню на вихідних





Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook.



У вихідні дні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 96 пацієнтів, госпіталізували - 66, надано амбулаторну допомогу - 30.



12 разів лучани викликали лікарів з дому у позаробочий час.



У травмпункт звернулося 127 травмованих, з них - 27 з переломами, 10 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, одного - покусала тварина.

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