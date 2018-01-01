вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Травмовані, п'яні та покусаний: скільки лучан відвідало лікарню на вихідних

Травмовані, п'яні та покусаний: скільки лучан відвідало лікарню на вихідних
До приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні на вихідних звернулося 127 пацієнтів.

Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook.

У вихідні дні до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 96 пацієнтів, госпіталізували - 66, надано амбулаторну допомогу - 30.

12 разів лучани викликали лікарів з дому у позаробочий час.

У травмпункт звернулося 127 травмованих, з них - 27 з переломами, 10 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, одного - покусала тварина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лікар, медик, лікарня, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині помер поліцейський, якого вилами поранив чоловік
Сьогодні, 09:26
Травмовані, п'яні та покусаний: скільки лучан відвідало лікарню на вихідних
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 10 липня
Сьогодні, 09:00
«Я його відп…жу»: пиятика в Луцьку у присутності малої дитини
Сьогодні, 08:26
Губківський замок на ретро світлинах
Сьогодні, 08:21
Схожі новини
Жінку, якій тролейбус переїхав руку у Луцьку, прооперували Жінку, якій тролейбус переїхав руку у Луцьку, прооперували
06 липень, 13:04
Розповіли, у якому медзакладі Луцька підписали найбільше декларацій Розповіли, у якому медзакладі Луцька підписали найбільше декларацій
24 квітень, 09:20
Медреформа у дії: з ким можна підписати декларацію у луцькій поліклініці. ФОТО Медреформа у дії: з ким можна підписати декларацію у луцькій поліклініці. ФОТО
23 квітень, 16:14
Луцьку потрібні сімейні лікарі та педіатри Луцьку потрібні сімейні лікарі та педіатри
20 квітень, 14:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО
09 липень, 17:06
 1
На Рівненщині помер поліцейський, якого вилами поранив чоловік
Сьогодні, 09:26
 0
Травмовані, п'яні та покусаний: скільки лучан відвідало лікарню на вихідних
Сьогодні, 09:16
 0
Курс валют у Луцьку на 10 липня
Сьогодні, 09:00
 0
«Я його відп…жу»: пиятика в Луцьку у присутності малої дитини
Сьогодні, 08:26
 0
Медіа
відео
1/8