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На Рівненщині помер поліцейський, якого вилами поранив чоловік

На Рівненщині помер поліцейський, якого вилами поранив чоловік
У Рівному помер 25-річний поліцейський групи реагування Олександр Гордійчук.

Про це інформує прес-служба Поліції Волині.

Нагадаємо, що тиждень тому ( 1 липня) він виїхав на звичайний виклик про сварку між сусідами. Там на нього з вилами накинувся п’яний дебошир.

На жаль, лікарям не вдалося врятувати сержанта поліції. Зазначається, що два місяці тому Олександр одружився.

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Теги: смерть, поліцейський, вила
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