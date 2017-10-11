На Рівненщині помер поліцейський, якого вилами поранив чоловік
Сьогодні, 09:26
У Рівному помер 25-річний поліцейський групи реагування Олександр Гордійчук.
Про це інформує прес-служба Поліції Волині.
Нагадаємо, що тиждень тому ( 1 липня) він виїхав на звичайний виклик про сварку між сусідами. Там на нього з вилами накинувся п’яний дебошир.
На жаль, лікарям не вдалося врятувати сержанта поліції. Зазначається, що два місяці тому Олександр одружився.
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Про це інформує прес-служба Поліції Волині.
Нагадаємо, що тиждень тому ( 1 липня) він виїхав на звичайний виклик про сварку між сусідами. Там на нього з вилами накинувся п’яний дебошир.
На жаль, лікарям не вдалося врятувати сержанта поліції. Зазначається, що два місяці тому Олександр одружився.
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