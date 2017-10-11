На Рівненщині помер поліцейський, якого вилами поранив чоловік





Про це інформує прес-служба Поліції Волині.



Нагадаємо, що тиждень тому ( 1 липня) він виїхав на звичайний виклик про сварку між сусідами. Там на нього з



На жаль, лікарям не вдалося врятувати сержанта поліції. Зазначається, що два місяці тому Олександр одружився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному помер 25-річний поліцейський групи реагування Олександр Гордійчук.Про це інформує прес-служба Поліції Волині.Нагадаємо, що тиждень тому ( 1 липня) він виїхав на звичайний виклик про сварку між сусідами. Там на нього з вилами накинувся п’яний дебошир На жаль, лікарям не вдалося врятувати сержанта поліції. Зазначається, що два місяці тому Олександр одружився.

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