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ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*

ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» від «Інвестора», який знаходиться у селі Липини, розбудовується. Згідно плану, він складатиметься із трьох 5-поверхових будинків, перший з яких вже офіційно відритий та зданий в експлуатацію.

Про це пише Перший.
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*

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Другий будинок ЖК «Юпітер» теж уже повністю збудований але, як розповів виконроб ЖК «Юпітер» Петро Шапошніков, зараз в будинку тривають покрівельні роботи та утеплення фасаду. Перший та другий під’їзди вже повністю утепленні та пофарбовані. Тривають внутрішні роботи у квартирах.
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*

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За словами виконроба, будівельники уже почали зводити третій будинок ЖК «Юпітер».
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*

«Вже викопаний котлован та вкладена монолітна плита – «подушка» під фундамент. Триває монтаж блоків під три під’їзди. Якщо все йтиме згідно плану, то з наступного тижня, ми почнемо цегляну кладку»,- зазначив він.

Нагадаємо, що на квартири у ЖК «Юпітер» зараз діють знижки. Зокрема:

- 4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер» площею 132,2 кв.м вартує $53 900;

- 4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер» площею 108,24 кв.м – $45 000.

Якщо ви мрієте жити у затишному ЖК «Юпітер», телефонуйте: 096 030 20 10 або звертайтеся за адресою: вул. Коперника, 13 В, м. Луцьк.

Більше про проекти компанії на сайті www.investor.lutsk.ua

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ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*

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Теги: Інвестор, Юпітер
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