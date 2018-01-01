ЖК «Юпітер» продовжує рости. ФОТО*
Сьогодні, 10:00
ЖК «Юпітер» від «Інвестора», який знаходиться у селі Липини, розбудовується. Згідно плану, він складатиметься із трьох 5-поверхових будинків, перший з яких вже офіційно відритий та зданий в експлуатацію.
Про це пише Перший.
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Другий будинок ЖК «Юпітер» теж уже повністю збудований але, як розповів виконроб ЖК «Юпітер» Петро Шапошніков, зараз в будинку тривають покрівельні роботи та утеплення фасаду. Перший та другий під’їзди вже повністю утепленні та пофарбовані. Тривають внутрішні роботи у квартирах.
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За словами виконроба, будівельники уже почали зводити третій будинок ЖК «Юпітер».
«Вже викопаний котлован та вкладена монолітна плита – «подушка» під фундамент. Триває монтаж блоків під три під’їзди. Якщо все йтиме згідно плану, то з наступного тижня, ми почнемо цегляну кладку»,- зазначив він.
Нагадаємо, що на квартири у ЖК «Юпітер» зараз діють знижки. Зокрема:
- 4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер» площею 132,2 кв.м вартує $53 900;
- 4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер» площею 108,24 кв.м – $45 000.
Якщо ви мрієте жити у затишному ЖК «Юпітер», телефонуйте: 096 030 20 10 або звертайтеся за адресою: вул. Коперника, 13 В, м. Луцьк.
Більше про проекти компанії на сайті www.investor.lutsk.ua
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Про це пише Перший.
Читайте також: «Космічне» знайомство сусідів: перший будинок ЖК «Юпітер» офіційно відкрили. ФОТО
Другий будинок ЖК «Юпітер» теж уже повністю збудований але, як розповів виконроб ЖК «Юпітер» Петро Шапошніков, зараз в будинку тривають покрівельні роботи та утеплення фасаду. Перший та другий під’їзди вже повністю утепленні та пофарбовані. Тривають внутрішні роботи у квартирах.
Читайте також: У Луцьку будують «космічний» дитячий майданчик. ФОТО
За словами виконроба, будівельники уже почали зводити третій будинок ЖК «Юпітер».
«Вже викопаний котлован та вкладена монолітна плита – «подушка» під фундамент. Триває монтаж блоків під три під’їзди. Якщо все йтиме згідно плану, то з наступного тижня, ми почнемо цегляну кладку»,- зазначив він.
Нагадаємо, що на квартири у ЖК «Юпітер» зараз діють знижки. Зокрема:
- 4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер» площею 132,2 кв.м вартує $53 900;
- 4-кімнатна дворівнева квартира у ЖК «Юпітер» площею 108,24 кв.м – $45 000.
Якщо ви мрієте жити у затишному ЖК «Юпітер», телефонуйте: 096 030 20 10 або звертайтеся за адресою: вул. Коперника, 13 В, м. Луцьк.
Більше про проекти компанії на сайті www.investor.lutsk.ua
instagram.com/bud.investor
facebook.com/investorlutsk
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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