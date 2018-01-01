На Гряді померла жінка





Про це інформує Шацьке відділення поліції.



Зазначається, що під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено, труп направлено в бюро судово-медичної експертизи.



Наразі проводиться перевірка в рамках кримінального провадження.

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