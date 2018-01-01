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На Гряді померла жінка

На Гряді померла жінка
На базі відпочинку в урочищі Гряда померла 56-річна жителька Шацька.

Про це інформує Шацьке відділення поліції.

Зазначається, що під час огляду тіла слідів насильницької смерті не виявлено, труп направлено в бюро судово-медичної експертизи.

Наразі проводиться перевірка в рамках кримінального провадження.

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Теги: смерть, Гряда, жінка
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