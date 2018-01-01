Залишився без відпочинку: на Світязі «кинули» на гроші чоловіка

У селі Світязь Шацького району шахраї ошукали молодого чоловіка.Про це інформує Шацьке відділення поліції.До поліції надійшло надійшло повідомлення про те, що 29-річний житель Львівської області, в мережі інтернет знайшов оголошення про подобову оренду будинку в селі Світязь.Відтак, зв’язавшись з автором оголошення по телефону, домовився про оренду будинку лише після сплати завдатку в сумі 1680 гривень. Згодом, перерахувавши кошти на банківський рахунок, заявник приїхав на відпочинок за вказаною в оголошенні адресою, однак виявив, що будинку, який був в оголошенні на фото, там немає, з автором оголошення відсутній зв’язок.Зрештою, даною ситуацією займається поліція. Матеріали внесено до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).