Залишився без відпочинку: на Світязі «кинули» на гроші чоловіка
Сьогодні, 10:08
У селі Світязь Шацького району шахраї ошукали молодого чоловіка.
Про це інформує Шацьке відділення поліції.
До поліції надійшло надійшло повідомлення про те, що 29-річний житель Львівської області, в мережі інтернет знайшов оголошення про подобову оренду будинку в селі Світязь.
Відтак, зв’язавшись з автором оголошення по телефону, домовився про оренду будинку лише після сплати завдатку в сумі 1680 гривень. Згодом, перерахувавши кошти на банківський рахунок, заявник приїхав на відпочинок за вказаною в оголошенні адресою, однак виявив, що будинку, який був в оголошенні на фото, там немає, з автором оголошення відсутній зв’язок.
Зрештою, даною ситуацією займається поліція. Матеріали внесено до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).
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Про це інформує Шацьке відділення поліції.
До поліції надійшло надійшло повідомлення про те, що 29-річний житель Львівської області, в мережі інтернет знайшов оголошення про подобову оренду будинку в селі Світязь.
Відтак, зв’язавшись з автором оголошення по телефону, домовився про оренду будинку лише після сплати завдатку в сумі 1680 гривень. Згодом, перерахувавши кошти на банківський рахунок, заявник приїхав на відпочинок за вказаною в оголошенні адресою, однак виявив, що будинку, який був в оголошенні на фото, там немає, з автором оголошення відсутній зв’язок.
Зрештою, даною ситуацією займається поліція. Матеріали внесено до ЄРДР за ст. 190 КК України (шахрайство).
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