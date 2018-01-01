Завдання виконали на п’ять з мінусом, - Савченко про візит Президента

Голова Волинської ОДАоцінив виконання поставлених заходів під час візиту на ВолиньПро це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.На початку наради Олександр Савченко подякував усім, хто був задіяний у забезпечення заходів з вшанування загиблих під час Волинської трагедії.«Був один водій без закордонного паспорта, але всі працювали, все було зроблено непогано. Усе було чудово, гості задоволені, завдання, поставлені апаратом Президента, виконали на п’ять з мінусом», - підсумував він.