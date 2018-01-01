Завдання виконали на п’ять з мінусом, - Савченко про візит Президента
Сьогодні, 10:13
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко оцінив виконання поставлених заходів під час візиту на Волинь Петра Порошенка.
Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.
На початку наради Олександр Савченко подякував усім, хто був задіяний у забезпечення заходів з вшанування загиблих під час Волинської трагедії.
«Був один водій без закордонного паспорта, але всі працювали, все було зроблено непогано. Усе було чудово, гості задоволені, завдання, поставлені апаратом Президента, виконали на п’ять з мінусом», - підсумував він.
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Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.
На початку наради Олександр Савченко подякував усім, хто був задіяний у забезпечення заходів з вшанування загиблих під час Волинської трагедії.
«Був один водій без закордонного паспорта, але всі працювали, все було зроблено непогано. Усе було чудово, гості задоволені, завдання, поставлені апаратом Президента, виконали на п’ять з мінусом», - підсумував він.
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