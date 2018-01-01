Повідомили, які громади на Волині заробляють найбільше





Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.



Директор департаменту фінансів Ігор Никитюк розповів, що загалом в області створили понад 40 громад.



Так, за власними доходами на одного жителя ОТГ лідирує Боратинська з показником 4 тисячі гривень, Рівненська – понад 3 тисячі гривень, Княгининівська – 2,5 тисячі гривень, Смолигівська – 2,5 тисячі гривень, Зарічанська – понад 2 тисячі гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили рейтинг волинських громад за власними доходами на одного жителя у I півріччі 2018 року.Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.Директор департаменту фінансіврозповів, що загалом в області створили понад 40 громад.Так, за власними доходами на одного жителя ОТГ лідирує Боратинська з показником 4 тисячі гривень, Рівненська – понад 3 тисячі гривень, Княгининівська – 2,5 тисячі гривень, Смолигівська – 2,5 тисячі гривень, Зарічанська – понад 2 тисячі гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію