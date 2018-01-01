Повідомили, які громади на Волині заробляють найбільше
Сьогодні, 10:30
Повідомили рейтинг волинських громад за власними доходами на одного жителя у I півріччі 2018 року.
Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Директор департаменту фінансів Ігор Никитюк розповів, що загалом в області створили понад 40 громад.
Так, за власними доходами на одного жителя ОТГ лідирує Боратинська з показником 4 тисячі гривень, Рівненська – понад 3 тисячі гривень, Княгининівська – 2,5 тисячі гривень, Смолигівська – 2,5 тисячі гривень, Зарічанська – понад 2 тисячі гривень.
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Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Директор департаменту фінансів Ігор Никитюк розповів, що загалом в області створили понад 40 громад.
Так, за власними доходами на одного жителя ОТГ лідирує Боратинська з показником 4 тисячі гривень, Рівненська – понад 3 тисячі гривень, Княгининівська – 2,5 тисячі гривень, Смолигівська – 2,5 тисячі гривень, Зарічанська – понад 2 тисячі гривень.
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Коментарі 1
зароблябть за рахунок того що свого часу через тупу логіку заводи які фактично перебувають у Луцьку, платять податки у ці ОТГ.
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