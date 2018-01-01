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Голові Іваничівської РДА «зрізали» надбавки

Голові Іваничівської РДА «зрізали» надбавки
Голову Іваничівської РДА Лілію Кревську позбавили надбавок через незадовільну роботу.

Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Начальник ГУ ДФС Світлана Савчук розповіла, що на Волині сплатили податку на землю 22 мільйони гривень, 8,2 мільйона гривень податку на нерухоме майно.

Разом із тим вона повідомила, що третина громад не встановили ставки місцевих податків і зборів, зокрема, у Іваничівському, Камінь-Каширському, Шацькому районах.

Голова ОДА Олександр Савченко поцікавився в голови Іваничівської РДА, чому в районі ухвалили лише 1 рішення з 12.

«Треба призупинити всі надбавки голові РДА», - заявив Савченко.

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Теги: Савченко, Кревська, гроші, зарплата, надбавка
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