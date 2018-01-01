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У Львові двоє людей потрапили під колеса потяга

У Львові двоє людей потрапили під колеса потяга
Біля станції Підзамче у Львові під потяг Івано-Франківськ-Київ потрапили чоловік і жінка. Внаслідок інциденту жінка загинула.

Інцидент стався ввечері в понеділок, 9 липня, - повідомляє Zaxid.net.

Жінка 30-35 років загинула на місці інциденту ще до приїзду медиків. 33-річний житель Львова отримав травми - закриту черепно-мозкову травму, перелом правого передпліччя та забиття. Його госпіталізували в лікарню швидкої допомоги.

Аварія сталася о 20:26 9 липня на вулиці Бродівській у Львові. Затримка в русі потягів склала 1 годину 16 хвилин.

Обставини і причини інциденту з'ясовуються.

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Теги: потяг, смерть
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