Що пропонували туристам на Волині в 1930-х роках. ФОТО
Сьогодні, 11:16
В одній із онлайн-бібліотек ми натрапили на цікавий туристичний путівник, який знайомив туристів з Волинню та її пам’ятками. Гостям регіону, які приїздили здалеку, пропонували справжні чуда природи, екзотичний фольклор, резиденції, палаци, храми різних релігійних визнань. Окрім того родзинками туристичних маршрутів були Кременецькі гори, поля азалії, копальні базальту. До слова, поля азалії знаходились навколо Губківського замку (Рівненська область).
Один із турів включав маршрут Луцьк-Олика-Рівне-Рівне-Дубно. Під час подорожі пропонувалось відвідати Замок Любарта, монастирі бригіток, бернадитів, Волинський музей, Волинський театр в Луцьку.
Далі була резиденція Радзивілів в Олиці. Третім пункту був головний торгівельний центр тогочасної Волині – Рівне. І наостанок пам’ятки та святині міста Дубно.
Цікавість для туристів представляв Кременець, Вишнівець, Почаїв, Острог, Межиричі, Новомалин, Костопіль, Корець, Володимир, Зимне та Корець.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Джерело фото: бібліотека Polona
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Один із турів включав маршрут Луцьк-Олика-Рівне-Рівне-Дубно. Під час подорожі пропонувалось відвідати Замок Любарта, монастирі бригіток, бернадитів, Волинський музей, Волинський театр в Луцьку.
Далі була резиденція Радзивілів в Олиці. Третім пункту був головний торгівельний центр тогочасної Волині – Рівне. І наостанок пам’ятки та святині міста Дубно.
Цікавість для туристів представляв Кременець, Вишнівець, Почаїв, Острог, Межиричі, Новомалин, Костопіль, Корець, Володимир, Зимне та Корець.
Текст: Тетяна Яцечко-Блаженко
Джерело фото: бібліотека Polona
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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