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На Волині головний лікар медзакладу попався на хабарі

На Волині головний лікар медзакладу попався на хабарі
Головного лікаря однієї з районних лікарень області зловили на хабарі.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

10 липня правоохоронці викрили головного лікаря однієї з районних лікарень області під час одержання хабара в розмірі 6 тис. грн.

У 10 тис. грн. посадовиця оцінила своє сприяння суб’єкту господарювання, який надає комерційні медичні послуги, у продовженні договору оренди приміщення.

Під час одержання першого траншу неправомірної вигоди її викрили.

У кримінальному провадженні провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.

На Волині головний лікар медзакладу попався на хабарі
На Волині головний лікар медзакладу попався на хабарі
На Волині головний лікар медзакладу попався на хабарі

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Теги: хабар, лікар, медицина, прокуратура
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