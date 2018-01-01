На Волині головний лікар медзакладу попався на хабарі

Головного лікаря однієї з районних лікарень області зловили на хабарі.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.10 липня правоохоронці викрили головного лікаря однієї з районних лікарень області під час одержання хабара в розмірі 6 тис. грн.У 10 тис. грн. посадовиця оцінила своє сприяння суб’єкту господарювання, який надає комерційні медичні послуги, у продовженні договору оренди приміщення.Під час одержання першого траншу неправомірної вигоди її викрили.У кримінальному провадженні провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.