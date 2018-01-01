На Волині головний лікар медзакладу попався на хабарі
Сьогодні, 11:33
Головного лікаря однієї з районних лікарень області зловили на хабарі.
Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
10 липня правоохоронці викрили головного лікаря однієї з районних лікарень області під час одержання хабара в розмірі 6 тис. грн.
У 10 тис. грн. посадовиця оцінила своє сприяння суб’єкту господарювання, який надає комерційні медичні послуги, у продовженні договору оренди приміщення.
Під час одержання першого траншу неправомірної вигоди її викрили.
У кримінальному провадженні провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.
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Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
10 липня правоохоронці викрили головного лікаря однієї з районних лікарень області під час одержання хабара в розмірі 6 тис. грн.
У 10 тис. грн. посадовиця оцінила своє сприяння суб’єкту господарювання, який надає комерційні медичні послуги, у продовженні договору оренди приміщення.
Під час одержання першого траншу неправомірної вигоди її викрили.
У кримінальному провадженні провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.
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