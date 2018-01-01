Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 липня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

Школа

с.Зоря, Ворчин



Горохівський район



1.с.Марковичі

09:00-17:00

СФГ"Тех-Агро" майстерня

СФГ"Тех-Агро" Зерносклад

с.Марковичі:

вул.Польова

2. ПЛ-0,4 кВ від ТП №471

с.Лобачівка 09:00-17:00 ФОП Рубаха С.Ф. кіоск

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП

Горохівська лікарня ветеринарної медицини Дільниця

ФОП Забуська Т.А. магазин

Лобачівська сільська рада Башня с.Лобачівка : вул.Молодіжна, вул.В.Музики

3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №385

с.Гумнище 09:00-17:00 Берестечківське СТ магазин,

Церква КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Гумнище:

вул.Центральна,

вул.Набережна,

вул.Нова, вул.Промислова



Іваничівський район



1. Л 46-01; ремонт на ПЛ 10:00-17:00 Кучків; Трубки; Грушів

2. Л-3 КТП-151 чистка траси. 9:00-16:30 с.Кропивщи вул.провулок 2 (17-26)



Камінь-Каширський район



1. КТП-64 Л-2, Л-1 9:00 – 16:00 ФОП Марчук Валентин, П-ць Довжик Андрій Іванович, Млин КТП-64, ДП "К-Каширський лісгосп", Церква

с.Пнівно вул.Шевченка





Ковельський район



1.9:00-17:00

Побут

ДП "Західтранс"

ПрАТ "ВОПАС "

ПМП"Квант" смт.Голоби, вул.Котляревського, вул.Ковельська

2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-489 9:00-17:00 м.Ковель, вул. С.Стрільців, вул.Дачна, вул.Кільцева, вул.Корольова



Луцький район



1.09:00 – 17:00

с. Запусти: Продмаг №20;

с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с.Запусти, с.Верхи, с.Веселе

2. с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП,

ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”,

ПП Радчук Л.Г.

ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с.Михайлівка, с.Хорохорин

3. с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с.Сарнівка, с.Лисокуля, с.Смолигів,

смт.Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова

4. ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”



Любомльський та Шацький райони



1.9:00 – 17:00

с.Острів"я

2.9:00 – 17:00

с.Чорноплеси



3.9:00 – 17:00 Контора

Школа Вишнів

П/в с.Вишнів

Магазин с.Вишнів

Будинок культури с. Вишнів

Клуб с. Вишнів

Церква с.Вишнів вул.Зелена. Жовтнева. Володимерська



Любешівський район



1. КТП-105 10:00-17:00 побут с.Судче вул.Щорса

2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-55 10:00-17:00 магазин с.Віл вул.Радянська



Маневицький район



1.10:00-13:00

КТП-143, смт. Колки - Колківське споживче товариство (базар), ФОП Писарська Т.В., ФОП Калуш Микола Миколайович (магазин), Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІВА", ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство".

КТП-144 - СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Бутербродна»), ПрАТ"ВОПАС" (автостанція), ФОП Гарміда Л.Є. (магазин «Слов’янка»), ФОП Горбач О.П. (магазин), ФОП Рейкіна О.О. (ларьок), ПП "Наталі" (магазин), Асоціація "Романів" (торгівельний ряд), ФОП Намонюк Стефанія Степанівна (торгівельний ларьок), ФОП Бейда Олександр Павлович (стоматкабінет), ФОП Скіба Федір Федорович (ательє), ФОП Калуш Микола Миколайович (магазин), ТзДВ "Сортнасіннєовоч" (торгівельний кіоск), ФО Романюк Тетяна Олексіївна (ларьок «Інструмент»), ФОП Регешук Ніна Ененївна (перукарня), ФОП Волох Жанна Євгенівна (кіоск № 3), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".

КТП-146 - ТзОВ "Маневичіагробуд" (ДП «Вікторія»), ФОП Демчук Світлана Андріївна (магазин).

КТП-147 - Колківське вище професійне училище (свинарник, насосна).

КТП-148 - ФОП Ошурко В.І. (магазин).

КТП-149 - Колківське споживче товариство (прод. магазин № 2), Колківське виробниче управління ЖКГ, Молитовний будинок, ФОП Каразія Петро Борисович (буд. майданчик).

КТП-301 - Філія "Волинський ОГНП ПАТ "Волиньгаз", Церква, Молитовний будинок, Колківська селищна рада (дитяча бібліотека).

КТП-434 - Колківська районна лікарня.

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-330 10:00-17:00 ФОП Троцька Н.Ф. (пекарня). с.Старий Чорторійськ

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 10:00-17:00 ФОП Вацик В.В. с.Серхів



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськ

б-р Шевченка, 33, 35

вул.Кобзаря, 59-63, 64-80

вул.Нововолинська, 11



Рожищенський район



1. ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-16:00 с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)

с.Башова (повністю)

с.Іванчиці (повністю)

с.Уляники (повністю)

с.Озденіж (повністю)

с.Городині (повністю)

2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)

3. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)

с.Єлизаветин (повністю)

с.Олешковичі (повністю)

4. КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки школа, магазин, клуб, церква, ФАП с.Вишеньки

5. КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна

6. КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, приміщення с/р, поштове відділення, школа, торговий дім, амбулаторія, будинок культури, дитячий садок. с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна

7. ЗТП-380 9:00-17:00 с.Городині приміщення корівника с.Городині вул.Центральна, Квітнева



Старовижівський район



1.

10:00-17:00

с Комарово хутір Заріка

2. КТП-54 Л-2 10:00-18:00 с Дубечне вул Молодіжна



Турійський район



1.10:00-16:00

Відділ освіти РДА – школа, АТС, ВД УДППЗ – поштове відділення, Клюська сільська рада – адмінприміщення, дит.садок с.Тагачин





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00Школас.Зоря, Ворчин1.с.Марковичі09:00-17:00СФГ"Тех-Агро" майстерняСФГ"Тех-Агро" Зерноскладс.Марковичі:вул.Польова2. ПЛ-0,4 кВ від ТП №471с.Лобачівка 09:00-17:00 ФОП Рубаха С.Ф. кіоскКЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПГорохівська лікарня ветеринарної медицини ДільницяФОП Забуська Т.А. магазинЛобачівська сільська рада Башня с.Лобачівка : вул.Молодіжна, вул.В.Музики3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №385с.Гумнище 09:00-17:00 Берестечківське СТ магазин,Церква КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Гумнище:вул.Центральна,вул.Набережна,вул.Нова, вул.Промислова1. Л 46-01; ремонт на ПЛ 10:00-17:00 Кучків; Трубки; Грушів2. Л-3 КТП-151 чистка траси. 9:00-16:30 с.Кропивщи вул.провулок 2 (17-26)1. КТП-64 Л-2, Л-1 9:00 – 16:00 ФОП Марчук Валентин, П-ць Довжик Андрій Іванович, Млин КТП-64, ДП "К-Каширський лісгосп", Церквас.Пнівно вул.Шевченка1.9:00-17:00ПобутДП "Західтранс"ПрАТ "ВОПАС "ПМП"Квант" смт.Голоби, вул.Котляревського, вул.Ковельська2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-489 9:00-17:00 м.Ковель, вул. С.Стрільців, вул.Дачна, вул.Кільцева, вул.Корольова1.09:00 – 17:00с. Запусти: Продмаг №20;с. Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с.Запусти, с.Верхи, с.Веселе2. с. Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП,ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”,ПП Радчук Л.Г.ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с.Михайлівка, с.Хорохорин3. с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с.Сарнівка, с.Лисокуля, с.Смолигів,смт.Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова4. ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”1.9:00 – 17:00с.Острів"я2.9:00 – 17:00с.Чорноплеси3.9:00 – 17:00 КонтораШкола ВишнівП/в с.ВишнівМагазин с.ВишнівБудинок культури с. ВишнівКлуб с. ВишнівЦерква с.Вишнів вул.Зелена. Жовтнева. Володимерська1. КТП-105 10:00-17:00 побут с.Судче вул.Щорса2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-55 10:00-17:00 магазин с.Віл вул.Радянська1.10:00-13:00КТП-143, смт. Колки - Колківське споживче товариство (базар), ФОП Писарська Т.В., ФОП Калуш Микола Миколайович (магазин), Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІВА", ВАТ "Маневицьке ремонтно-транспортне підприємство".КТП-144 - СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Бутербродна»), ПрАТ"ВОПАС" (автостанція), ФОП Гарміда Л.Є. (магазин «Слов’янка»), ФОП Горбач О.П. (магазин), ФОП Рейкіна О.О. (ларьок), ПП "Наталі" (магазин), Асоціація "Романів" (торгівельний ряд), ФОП Намонюк Стефанія Степанівна (торгівельний ларьок), ФОП Бейда Олександр Павлович (стоматкабінет), ФОП Скіба Федір Федорович (ательє), ФОП Калуш Микола Миколайович (магазин), ТзДВ "Сортнасіннєовоч" (торгівельний кіоск), ФО Романюк Тетяна Олексіївна (ларьок «Інструмент»), ФОП Регешук Ніна Ененївна (перукарня), ФОП Волох Жанна Євгенівна (кіоск № 3), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА".КТП-146 - ТзОВ "Маневичіагробуд" (ДП «Вікторія»), ФОП Демчук Світлана Андріївна (магазин).КТП-147 - Колківське вище професійне училище (свинарник, насосна).КТП-148 - ФОП Ошурко В.І. (магазин).КТП-149 - Колківське споживче товариство (прод. магазин № 2), Колківське виробниче управління ЖКГ, Молитовний будинок, ФОП Каразія Петро Борисович (буд. майданчик).КТП-301 - Філія "Волинський ОГНП ПАТ "Волиньгаз", Церква, Молитовний будинок, Колківська селищна рада (дитяча бібліотека).КТП-434 - Колківська районна лікарня.2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-330 10:00-17:00 ФОП Троцька Н.Ф. (пекарня). с.Старий Чорторійськ3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-32 10:00-17:00 ФОП Вацик В.В. с.Серхів1. 09:00-17:00Школа мистецтв, магазин «Автозапчастини», військомат м.Нововолинськб-р Шевченка, 33, 35вул.Кобзаря, 59-63, 64-80вул.Нововолинська, 111. ПЛ-10 кВ Л30-01 9:00-16:00 с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)3. ПЛ-10 кВ Л69-02 9:00-17:00 с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)4. КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки школа, магазин, клуб, церква, ФАП с.Вишеньки5. КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна6. КТП-39 9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, приміщення с/р, поштове відділення, школа, торговий дім, амбулаторія, будинок культури, дитячий садок. с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна7. ЗТП-380 9:00-17:00 с.Городині приміщення корівника с.Городині вул.Центральна, Квітнева1.10:00-17:00с Комарово хутір Заріка2. КТП-54 Л-2 10:00-18:00 с Дубечне вул Молодіжна1.10:00-16:00Відділ освіти РДА – школа, АТС, ВД УДППЗ – поштове відділення, Клюська сільська рада – адмінприміщення, дит.садок с.Тагачин

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