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Волинян попереджають про загрозу кібератак

Волинян попереджають про загрозу кібератак
На Волині оголосили «сірий» рівень кібернетичної терористичної загрози.

Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.

Начальник управління Державної казначейської служби Михайло-Мирослав Леміщак розповів, що в області можливі надзвичайні ситуації та вплив на інформаційну і телекомунакаційну системи.

«У зв’язку з цим органи казначейства будуть вживати ряд заходів щодо підвищення безпеки, зокрема, впровадження криптографічного захисту інформації», - сказав він.

Посадовець додав, що у першому півріччі виявили 9 фактів наявності вірусів на носіях інформації.

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Теги: кібератака, Волинь
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