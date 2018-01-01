Волинян попереджають про загрозу кібератак
Сьогодні, 11:56
На Волині оголосили «сірий» рівень кібернетичної терористичної загрози.
Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник управління Державної казначейської служби Михайло-Мирослав Леміщак розповів, що в області можливі надзвичайні ситуації та вплив на інформаційну і телекомунакаційну системи.
«У зв’язку з цим органи казначейства будуть вживати ряд заходів щодо підвищення безпеки, зокрема, впровадження криптографічного захисту інформації», - сказав він.
Посадовець додав, що у першому півріччі виявили 9 фактів наявності вірусів на носіях інформації.
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Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.
Начальник управління Державної казначейської служби Михайло-Мирослав Леміщак розповів, що в області можливі надзвичайні ситуації та вплив на інформаційну і телекомунакаційну системи.
«У зв’язку з цим органи казначейства будуть вживати ряд заходів щодо підвищення безпеки, зокрема, впровадження криптографічного захисту інформації», - сказав він.
Посадовець додав, що у першому півріччі виявили 9 фактів наявності вірусів на носіях інформації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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