Волинян попереджають про загрозу кібератак

На Волині оголосили «сірий» рівень кібернетичної терористичної загрози.Про це йшлося у вівторок, 10 липня, під час оперативної наради в ОДА.Начальник управління Державної казначейської службирозповів, що в області можливі надзвичайні ситуації та вплив на інформаційну і телекомунакаційну системи.«У зв’язку з цим органи казначейства будуть вживати ряд заходів щодо підвищення безпеки, зокрема, впровадження криптографічного захисту інформації», - сказав він.Посадовець додав, що у першому півріччі виявили 9 фактів наявності вірусів на носіях інформації.