Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа

Віктор Чухрай на своїх світлинах показав красу волинської природи.



Нову серію знімків він опублікував на своїй сторінці у Facebook.



"Поліський краю дорогий... У Тебе завше була непримітна краса, чимось краща за яскраві курорти світу", - написав фотограф.







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