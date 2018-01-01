Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа
Сьогодні, 12:44
Луцький фотограф Віктор Чухрай на своїх світлинах показав красу волинської природи.
Нову серію знімків він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Поліський краю дорогий... У Тебе завше була непримітна краса, чимось краща за яскраві курорти світу", - написав фотограф.
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Нову серію знімків він опублікував на своїй сторінці у Facebook.
"Поліський краю дорогий... У Тебе завше була непримітна краса, чимось краща за яскраві курорти світу", - написав фотограф.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Що Сірко редактор вкрав чужі фото а свій фотограф де? і НЕ СТИДНО?
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