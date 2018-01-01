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Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа

Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа
Луцький фотограф Віктор Чухрай на своїх світлинах показав красу волинської природи.

Нову серію знімків він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Поліський краю дорогий... У Тебе завше була непримітна краса, чимось краща за яскраві курорти світу", - написав фотограф.

Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа
Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа
Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа
Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа
Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа
Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа
Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа
Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа
Поліський краю дорогий: краса Волині на знімках луцького фотографа


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Теги: фото, Віктор Чухрай
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Коментарі 1
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Що Сірко редактор вкрав чужі фото а свій фотограф де? і НЕ СТИДНО?
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