Затримали хлопця, який проламав череп чоловіку в Нововолинську
Сьогодні, 12:51
Правоохоронці затримали молодика, який жорстоко побив чоловіка у Нововолинську.
Це сталося у ніч на 8 липня, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою знайшли на вулиці Луцькій неподалік автозаправної станції.
Виявилося, що до вчинення цього кримінального правопорушення причетний 19-річний мешканець Нововолинська.
Молодик під час конфлікту завдав потерпілому небезпечних для життя
травм, відтак йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це сталося у ніч на 8 липня, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.
Чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою знайшли на вулиці Луцькій неподалік автозаправної станції.
Виявилося, що до вчинення цього кримінального правопорушення причетний 19-річний мешканець Нововолинська.
Молодик під час конфлікту завдав потерпілому небезпечних для життя
травм, відтак йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Затримали хлопця, який проламав череп чоловіку в Нововолинську
Сьогодні, 12:51
На Гряді чоловік обікрав автомобіль
Сьогодні, 12:30
У Луцьку в Кічкарівських ставках – масова загибель риби
Сьогодні, 12:08
Волинян попереджають про загрозу кібератак
Сьогодні, 11:56