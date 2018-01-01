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Затримали хлопця, який проламав череп чоловіку в Нововолинську

Затримали хлопця, який проламав череп чоловіку в Нововолинську
Правоохоронці затримали молодика, який жорстоко побив чоловіка у Нововолинську.

Це сталося у ніч на 8 липня, - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою знайшли на вулиці Луцькій неподалік автозаправної станції.

Виявилося, що до вчинення цього кримінального правопорушення причетний 19-річний мешканець Нововолинська.

Молодик під час конфлікту завдав потерпілому небезпечних для життя
травм, відтак йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України.

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Теги: кримінал, Нововолинськ, прокуратура
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