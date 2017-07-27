На городі волинянки виросли помідори-гіганти
Сьогодні, 12:57
Ольга Якимець з селища Стара Вижівки, що на Волині, розповіла, як їй вдалося виростити півкілограмові помідори.
Про це пише gazeta.ua.
"Щоб мати гігантські помідори, зробила крапельний полив. Останнім часом погода непередбачувана, а томатам треба волога, щоб плоди були соковиті", — розповідає Ольга Якимець.
Вона посіяла сорт Алсу, що дає червоні плоди серцеподібної форми. Виростають 300–500 г. Дозріває за 100 днів. Кущ Алсу — невисокий. Без підв'язування пагони ламаються під вагою плодів.
"Минулого року були такі, що в долоню не вміщалися", - ділиться жінка.
"При вирощуванні крупних помідорів треба вчасно їх обрізувати. До моменту дозрівання плодів усі нижні листки мають бути обстрижені. Це захищає від фітофтори, покращує доступ повітря і сонця до плодів, прискорює дозрівання", - каже Ольга.
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Про це пише gazeta.ua.
"Щоб мати гігантські помідори, зробила крапельний полив. Останнім часом погода непередбачувана, а томатам треба волога, щоб плоди були соковиті", — розповідає Ольга Якимець.
Вона посіяла сорт Алсу, що дає червоні плоди серцеподібної форми. Виростають 300–500 г. Дозріває за 100 днів. Кущ Алсу — невисокий. Без підв'язування пагони ламаються під вагою плодів.
"Минулого року були такі, що в долоню не вміщалися", - ділиться жінка.
"При вирощуванні крупних помідорів треба вчасно їх обрізувати. До моменту дозрівання плодів усі нижні листки мають бути обстрижені. Це захищає від фітофтори, покращує доступ повітря і сонця до плодів, прискорює дозрівання", - каже Ольга.
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