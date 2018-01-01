У Володимирі збили дідуся на велосипеді: шукають свідків
Сьогодні, 13:11
Шукають очевидців аварії, у якій автівка наїхала на велосипедиста у Володимирі-Волинському.
У неділю, 8 липня, у Володимирі-Волинському невстановлений автомобіль наїхав на 64-річного велосипедиста. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Пригода сталася приблизно о 13 годині на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та вулиці Зимнівської.
Невідомий водій, керуючи іномаркою темного кольору наїхав на 64-річного велосипедиста, що рухався в попутному напрямку. У результаті автопригоди велосипедист отримав травми.
З метою встановлення особи водія автомобіля та повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження поліція просить очевидців автопригоди невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: 0688191492 або на лінію «102».
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У неділю, 8 липня, у Володимирі-Волинському невстановлений автомобіль наїхав на 64-річного велосипедиста. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Пригода сталася приблизно о 13 годині на перехресті вулиці Богдана Хмельницького та вулиці Зимнівської.
Невідомий водій, керуючи іномаркою темного кольору наїхав на 64-річного велосипедиста, що рухався в попутному напрямку. У результаті автопригоди велосипедист отримав травми.
З метою встановлення особи водія автомобіля та повного, всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження поліція просить очевидців автопригоди невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: 0688191492 або на лінію «102».
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