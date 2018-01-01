У онкохворого Романа Гальчика частина пухлин виявилась кістами

Частина пухлин у тілі онкохворого волинянинавиявилась кістами.Про це на сторінці «Гальчик Рома - боротьба за життя» повідомила мама Романа«Вчора (9 липня, - ред.) Ромочку возили в лікарню, зняли шви, забрали виписки. Трішки по операції, в нас змішані відчуття, і самі не розуміємо все до кінця», - пише жінка.Вона поділилася, що раніше у хлопчика виявили утворення, які тисли йому на голову. Вирішили зробити пункцію. Після операції, лікарі віддали на лабораторне дослідження рідину, що дістали.За даними лабораторії, пише Світлана Гальчик, ракових клітин не виявили, тому це не пухлина, а кіста.«Це значно розширює наші можливості по лікуванню. Тому ми ніяк не можемо змиритись, і не збираємось здаватись, а надалі продовжуємо рятувати свого хлопчика.На сьогодні Рома не жаліється на головні болі, блювоти не було, апетит шалений, і взагалі, дитина сповнена сил і життєвої енергії, сильна духом.Зараз ми у Львові, проходимо МРТ дослідження, щоб побачити стан після оперативного втручання, Ромочка під анестезією, вже годину його чекаємо, ще годину...» - йдеться у дописі.Світлана уточнила, що раніше було 5 пухлин. Після пунктування виявилось, що частина пухлин — не пухлини, а кисти.Тому Роману робитимуть МРТ, щоб визначити, скільки пухлин і які вони.«Рак в нас є», - резюмувала Світлана Гальчик.