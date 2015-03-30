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Шукали ягоди, а знайшли снаряди: на Волині знешкодили небезпечні боєприпаси

Шукали ягоди, а знайшли снаряди: на Волині знешкодили небезпечні боєприпаси
На Волині знайшли боєприпаси часів Другої світової війни.

9 липня піротехніки Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області знешкодили шість вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни, - повідомили у прес-службі волинський рятувальників.

Під час збору ягід у лісі поблизу села Старі Червища Камінь-Каширського району місцеві жителі натрапили на небезпечні знахідки.

Про це люди повідомили працівникам поліції, які звернулись до рятувальників.

На місце виклику з Луцька прибули піротехніки УДСНС України у Волинській області, які ідентифікували знахідки як триартилерійських снаряди часів минулої війни.

Ще дві ручних гранати та одну мінометну міну, знайдені людьми під час відпочинку, сапери вилучили поблизу села Кримне Старовижівського району та у місті Камені-Каширському.

Усі боєприпаси фахівці ДСНС підняли та вивезли у спеціально відведене місце і знищили.

Шукали ягоди, а знайшли снаряди: на Волині знешкодили небезпечні боєприпаси
Шукали ягоди, а знайшли снаряди: на Волині знешкодили небезпечні боєприпаси

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Теги: боєприпаси, рятувальники
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