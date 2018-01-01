День боулера у «ПортCity»*





Для тебе найкращі пропозиції від ТРЦ «ПортCity»! Щосереди година гри у боулінг у боулінг-клубі «Strike City» всього 75 гривень!



Використовуй неймовірний шанс наповнювати своє життя позитивними емоціями разом із ТРЦ «ПортCity»!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любиш грати у боулінг у ТРЦ «ПортCity»? Маєш клубну картку боулінг-клубу «Strike City»?Для тебе найкращі пропозиції від ТРЦ «ПортCity»! Щосереди година гри у боулінг у боулінг-клубі «Strike City» всього 75 гривень!Використовуй неймовірний шанс наповнювати своє життя позитивними емоціями разом із ТРЦ «ПортCity»!

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