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День боулера у «ПортCity»*

День боулера у «ПортCity»*
Любиш грати у боулінг у ТРЦ «ПортCity»? Маєш клубну картку боулінг-клубу «Strike City»?

Для тебе найкращі пропозиції від ТРЦ «ПортCity»! Щосереди година гри у боулінг у боулінг-клубі «Strike City» всього 75 гривень!

Використовуй неймовірний шанс наповнювати своє життя позитивними емоціями разом із ТРЦ «ПортCity»!
День боулера у «ПортCity»*

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Теги: ПортCity
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