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У Луцьку виступатиме органіст із Франції. ФОТО

У Луцьку виступатиме органіст із Франції. ФОТО
У Луцьку дасть концерт всесвітньо відомий французький органіст П'єр Зеворт.

Концерт відбудеться 28 липня, о 16:00, у кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла.

У програмі – твори Луї Маршана, Франсуа Куперена, Сезара Франка, Луї В’єрна, П’єра Кошеро, Жана Лангле.

Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.

Телефони для довідок – 24-02-41, (095)206-75-88.
У Луцьку виступатиме органіст із Франції. ФОТО

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Теги: костел, орган, концерт, Луцьк, органіст
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