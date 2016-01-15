У Луцьку виступатиме органіст із Франції. ФОТО
Сьогодні, 14:35
У Луцьку дасть концерт всесвітньо відомий французький органіст П'єр Зеворт.
Концерт відбудеться 28 липня, о 16:00, у кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла.
У програмі – твори Луї Маршана, Франсуа Куперена, Сезара Франка, Луї В’єрна, П’єра Кошеро, Жана Лангле.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок – 24-02-41, (095)206-75-88.
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Концерт відбудеться 28 липня, о 16:00, у кафедральному костелі Святих Апостолів Петра і Павла.
У програмі – твори Луї Маршана, Франсуа Куперена, Сезара Франка, Луї В’єрна, П’єра Кошеро, Жана Лангле.
Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.
Телефони для довідок – 24-02-41, (095)206-75-88.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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