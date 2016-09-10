На Волині встановили пам’ятний знак загиблому Герою. ФОТО

Миколі Яворському.



Про це повідомляють у Ковельській РДА, - пише



Він народився у селі Поворськ, навчався у місцевій школі, тут промайнули його дитячі та юнацькі роки, згодом збудував своє сімейне гніздечко, разом з дружиною виховував двох синів. За професією він був військовослужбовцем. У військовій частині А 1547 сумлінно і зразково ніс службу.



З 2016 року виконував військове завдання у зоні проведення АТО в складі 14 – ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. На жаль, 16 березня 2017 року героїчно загинув при виконанні військового обов’язку, внаслідок мінометного обстрілу опорного пункту поблизу села Лобачеве Новоайдарського району Луганської області.



За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку Миколу Васильовичу Указом Президента України № 138/2017 від 22 травня 2017 року нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Пам’ять про захисника України свято бережуть на малій батьківщині, а відтак 8 травня цього року на фасаді місцевої школи була офіційно відкрита меморіальна дошка Миколі Яворському.



6 липня ж на території військової частини А 1547 зібрався увесь її особовий склад, представники районної та місцевої влади, родина Миколи Васильовича, друзі та односельчани, аби згадати подвиг Героя, висловити співчуття і щиру вдячність рідним та офіційно відкрити пам’ятний знак із меморіальною дошкою, як символ вічної пам’яті про побратима, колегу, справжнього патріота – Миколу Яворського.



Скорботна хвилина мовчання та тривожні ноти української тужливої народної пісні «Плине кача» додавали ще більшого смутку і жалю, за Героєм, котрий виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за Україну.



Настоятель Свято-Покровського храму села Поворськ протоієрей Петро Степанюк здійснив обряд освячення пам’ятного знаку до підніжжя якого на знак вічної пам’яті та пошани присутні поклали квіти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Поворськ Ковельського району відкрили пам’ятний знак із меморіальною дошкою, як символ вічної пам’яті про Героя –Про це повідомляють у Ковельській РДА, - пише Район.Ковель Він народився у селі Поворськ, навчався у місцевій школі, тут промайнули його дитячі та юнацькі роки, згодом збудував своє сімейне гніздечко, разом з дружиною виховував двох синів. За професією він був військовослужбовцем. У військовій частині А 1547 сумлінно і зразково ніс службу.З 2016 року виконував військове завдання у зоні проведення АТО в складі 14 – ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України. На жаль, 16 березня 2017 року героїчно загинув при виконанні військового обов’язку, внаслідок мінометного обстрілу опорного пункту поблизу села Лобачеве Новоайдарського району Луганської області.За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку Миколу Васильовичу Указом Президента України № 138/2017 від 22 травня 2017 року нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно). Пам’ять про захисника України свято бережуть на малій батьківщині, а відтак 8 травня цього року на фасаді місцевої школи була офіційно відкрита меморіальна дошка Миколі Яворському.6 липня ж на території військової частини А 1547 зібрався увесь її особовий склад, представники районної та місцевої влади, родина Миколи Васильовича, друзі та односельчани, аби згадати подвиг Героя, висловити співчуття і щиру вдячність рідним та офіційно відкрити пам’ятний знак із меморіальною дошкою, як символ вічної пам’яті про побратима, колегу, справжнього патріота – Миколу Яворського.Скорботна хвилина мовчання та тривожні ноти української тужливої народної пісні «Плине кача» додавали ще більшого смутку і жалю, за Героєм, котрий виконав свій військовий обов’язок і віддав життя за Україну.Настоятель Свято-Покровського храму села Поворськ протоієрей Петро Степанюк здійснив обряд освячення пам’ятного знаку до підніжжя якого на знак вічної пам’яті та пошани присутні поклали квіти.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію