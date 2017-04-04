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Огляд акційних пропозицій від будівельної компанії «Інвестор»*

Огляд акційних пропозицій від будівельної компанії «Інвестор»*
Будівельна компанія «Інвестор» пропонує купити квартири у своїх житлових комплексах за акційними цінами.

Спеціальні цінові пропозиції «Інвестор» робить для клієнтів перед підняттям вартості на квартири, яке відбудеться 1 серпня 2018 року, - пише Перший.

Усі охочі можуть скористатися цією можливістю до кінця липня.

Нагадаємо, раніше «Перший» писав про дворівневу чотирикімнатну квартиру площею 132,2 кв.м в житловому комплексі «Юпітер».

Але на цьому приємні сюрпризи не закінчуються, адже у будівельної компанії є й інші цікаві пропозиції.

ЖК «ЮПІТЕР»

У житловому комплексі «Юпітер» пропонують купити 4-кімнатну квартиру площею 108,24 кв.м. Її акційна ціна – 45 000$.

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Акційна вартість квартири – 45 000$.
Акційна вартість квартири – 45 000$.

Якщо клієнт не має можливості повністю сплатити суму, то будівельна компанія пропонує відтермінування до вересня 2019 року, тобто до здачі об’єкта в експлуатацію.

Перший внесок обов’язково має бути 50% – 22 500$. Далі щомісячний платіж становитиме 1 500$. У такий спосіб майбутні власники квартир зможуть зекономити 691 гривню на квадратному метрі.
План 4 та 5-го поверхів у житловому комплексі «Юпітер»
План 4 та 5-го поверхів у житловому комплексі «Юпітер»

При відтермінуванні на 24 місяці вартість квартири становитиме 46 000$.

Після першого внеску 50% – 23 000$ щомісячний платіж становитиме 958$.

Ще один варіант придбання житла - іпотека від Кредобанку. Термін кредиту – до 20 років. Охочі ж можуть оформити його і на 5, 10, 15 років, залежно від визначеного терміну розраховуватимуть і щомісячний платіж.

У відділі продажів «Інвестора» розрахували також суму сплати за іпотекою на 20 років. При першому внеску 30% (13 500$) інші 70% (31 500$) «розбиваються» на місячний платіж від 390,4$.
Житловий комплес «Юпітер». Перший будинок вже здано в експлуатацію.
Житловий комплес «Юпітер». Перший будинок вже здано в експлуатацію.

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ЖК «ОРІОН»

Якщо ви хочете жити у квадрохаусі, то будівельна компанія «Інвестор» пропонує 4-кімнатну квартиру у ЖК «Оріон» площею 139,06 кв.м. за акційною ціною 59 000$.
Планування квадрохаусу
Планування квадрохаусу

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Якщо майбутній власник квартири готовий відразу сплатити всі 100%, то для нього діятиме знижка, відтак, квартира вартуватиме лише 57 000$.

До слова, у Луцьку на вулиці Чернишевського триває розбудова житлового комплексу «Оріон».

Є два варіанти відтермінування платежів при купівлі квадрохаусу: на 12 та 24 місяці. Перший внесок – 50%. Тобто, якщо відтерміновувати на рік, то він становитиме 29 500$, а щомісячний платіж – 2 458$. При відтермінуванні на два роки ціна на квартиру становитиме 60 000 $, а щомісяця потрібно буде сплачувати 1 250$.
ЖК «Оріон»
ЖК «Оріон»

ЖК «СУПЕРНОВА»

Ще однією чудовою пропозицією від «Інвестора» є 3-кімнатна квартира площею 136,8 кв.м. у житловому комплексі «Супернова».
Планування квартири у ЖК «Супернова»
Планування квартири у ЖК «Супернова»

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Загалом квартира вартує 65 770$. Потенційним покупцям пропонують взяти її в іпотеку на вигідних умовах у Кредобанку. При першому внеску 30%, тобто 19 731$, інші 70% (46 038,5$) «розбиваються» на 20 років.

Відповідно щомісячний платіж орієнтовно становитиме 570,2$.

Нагадаємо, що ЖК «Супернову» зводять у кварталі з низькою густотою населення, чистому та охайному, поряд з парком.

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ЖК «Супернова», червень 2018
ЖК «Супернова», червень 2018

ЖК «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ»

У ЖК «Парковий квартал» також є спеціальна пропозиція для ковельчан: 1-кімнатна квартира загальною площею 40,2 м.кв. за 16 000 $.
Планування 1-кімнатної квартири у ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал»
Планування 1-кімнатної квартири у ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал»

Нагадаємо, що у Ковелі на вулиці Глібова, 8б триває будівництво ІІІ будинку ЖК «Парковий квартал», де можна обрати житло на будь-який смак та згідно ваших вподобань. Перший та другий будинки ЖК «Парковий квартал» здано в експлуатацію, наразі мешканці роблять ремонти у своїх оселях.
Огляд акційних пропозицій від будівельної компанії «Інвестор»*

Щоб отримати консультацію щодо всіх акційних пропозицій місяця, телефонуйте:

096 030 20 10

Адреса відділів продажу Будівельної компанії «Інвестор»:

вул. Коперника, 13 в, м. Луцьк
вул. Цегельна, 28, м. Луцьк
вул. Глібова, 8Б, м. Ковель
Facebook: Будівельна компанія Інвестор.

Instagram: bud.investor

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Також додаткову інформацію щодо іпотечного кредитування можна отримати у відділенні «Кредобанку»:

Луцьк, вул. Лесі Українки, 28А

телефон: (0332) 77-65-11, (050) 506-43-49.

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Теги: Інвестор, Юпітер, Оріон, Супернова, Парковий квартал
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