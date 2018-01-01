«Немає сил на це дивитися»: луцький двір засипали сміттям. ФОТО
Сьогодні, 15:19
У Луцьку скаржаться на купи сміття, що валяються у дворі будинку на проспекті Грушевського, 1.
Про це у спільноті Теревені про Луцьк написала Оксана Панасюк.
"Йдемо в Європу... Ось так і живемо - це у дворі на проспекті Грушевського, 1. Такий бруд і безлад тут щодня, вже немає сил на все це дивитись. Як можна дитину випустити сюди гуляти, а де діткам гуляти? Сміття з кожним днем більшає, а не меншає", - написала жінка.
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Про це у спільноті Теревені про Луцьк написала Оксана Панасюк.
"Йдемо в Європу... Ось так і живемо - це у дворі на проспекті Грушевського, 1. Такий бруд і безлад тут щодня, вже немає сил на все це дивитись. Як можна дитину випустити сюди гуляти, а де діткам гуляти? Сміття з кожним днем більшає, а не меншає", - написала жінка.
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