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«Немає сил на це дивитися»: луцький двір засипали сміттям. ФОТО

«Немає сил на це дивитися»: луцький двір засипали сміттям. ФОТО
У Луцьку скаржаться на купи сміття, що валяються у дворі будинку на проспекті Грушевського, 1.

Про це у спільноті Теревені про Луцьк написала Оксана Панасюк.

"Йдемо в Європу... Ось так і живемо - це у дворі на проспекті Грушевського, 1. Такий бруд і безлад тут щодня, вже немає сил на все це дивитись. Як можна дитину випустити сюди гуляти, а де діткам гуляти? Сміття з кожним днем більшає, а не меншає", - написала жінка.

«Немає сил на це дивитися»: луцький двір засипали сміттям. ФОТО
«Немає сил на це дивитися»: луцький двір засипали сміттям. ФОТО
«Немає сил на це дивитися»: луцький двір засипали сміттям. ФОТО
«Немає сил на це дивитися»: луцький двір засипали сміттям. ФОТО
«Немає сил на це дивитися»: луцький двір засипали сміттям. ФОТО
«Немає сил на це дивитися»: луцький двір засипали сміттям. ФОТО
«Немає сил на це дивитися»: луцький двір засипали сміттям. ФОТО
«Немає сил на це дивитися»: луцький двір засипали сміттям. ФОТО
«Немає сил на це дивитися»: луцький двір засипали сміттям. ФОТО

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Теги: сміття, благоустрій, двір
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