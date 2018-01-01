Розшукують безвісти зниклу молоду лучанку
Сьогодні, 15:23
Поліція розшукує безвісти зниклу 24-річну лучанку.
Луцький відділі поліції розшукує Мелянюк Анастасію Володимирівну, 11 червня 1994 року народження, мешканку міста Луцьк, - інформує ГУНП Волинської області
Волинянка пішла з дому 3 липня 2018 року, її місцезнаходження невідоме.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної громадянки, невідкладно повідомити про це за номерами телефонів: (0332) 4-92-48, (0332) 4-44-17, 0665403692 або на лінію «102».
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Луцький відділі поліції розшукує Мелянюк Анастасію Володимирівну, 11 червня 1994 року народження, мешканку міста Луцьк, - інформує ГУНП Волинської області
Волинянка пішла з дому 3 липня 2018 року, її місцезнаходження невідоме.
Поліція звертається з проханням до громадян, котрим відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної громадянки, невідкладно повідомити про це за номерами телефонів: (0332) 4-92-48, (0332) 4-44-17, 0665403692 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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