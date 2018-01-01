Повідомили, яку волинську лікарку зловили на хабарі
Сьогодні, 15:30
Стало відомо, яка волинська лікарка погоріла на хабарі.
У вівторок, 10 липня, головного лікаря Ратнівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Людмилу Терещук затримали під час отримання хабара, - про це Район.Ратне повідомили з власних джерел.
У 10 тисяч гривень очільниця оцінила своє сприяння суб’єкту господарювання, який надає комерційні медичні послуги, у продовженні договору оренди приміщення. Про це інформує прокурор області Максим Киричук на своїй сторінці у Facebook.
Порушницю викрили під час одержання першого траншу хабара у розмірі 6 тисяч гривень.
У кримінальному провадженні провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.
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У вівторок, 10 липня, головного лікаря Ратнівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Людмилу Терещук затримали під час отримання хабара, - про це Район.Ратне повідомили з власних джерел.
У 10 тисяч гривень очільниця оцінила своє сприяння суб’єкту господарювання, який надає комерційні медичні послуги, у продовженні договору оренди приміщення. Про це інформує прокурор області Максим Киричук на своїй сторінці у Facebook.
Порушницю викрили під час одержання першого траншу хабара у розмірі 6 тисяч гривень.
У кримінальному провадженні провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.
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