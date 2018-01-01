Повідомили, яку волинську лікарку зловили на хабарі





У вівторок, 10 липня, головного лікаря Ратнівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги Людмилу Терещук затримали під час отримання хабара, - про це



У 10 тисяч гривень очільниця оцінила своє сприяння суб’єкту господарювання, який надає комерційні медичні послуги, у продовженні договору оренди приміщення. Про це інформує прокурор області Максим Киричук на своїй сторінці у Facebook.



Порушницю викрили під час



У кримінальному провадженні провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, яка волинська лікарка погоріла на хабарі.У вівторок, 10 липня, головного лікаря Ратнівського районного центру первинної медико-санітарної допомогизатримали під час отримання хабара, - про це Район.Ратне повідомили з власних джерел.У 10 тисяч гривень очільниця оцінила своє сприяння суб’єкту господарювання, який надає комерційні медичні послуги, у продовженні договору оренди приміщення. Про це інформує прокурор області Максим Киричук на своїй сторінці у Facebook.Порушницю викрили під час одержання першого траншу хабара у розмірі 6 тисяч гривень У кримінальному провадженні провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину та обрання їй запобіжного заходу.

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