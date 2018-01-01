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Живе у кишлаку і має 5 дітей: подробиці життя зниклого 30 років тому волинянина

Живе у кишлаку і має 5 дітей: подробиці життя зниклого 30 років тому волинянина
Влада працює над поверненням в Україну волинянина Ігоря Білокурова, якого 30 років тому взяли в полон у Афганістані.

Про це повідомив заступник голови Комітету ВР з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, народний депутат Сергій Куніцин, - пише УНІАН.

Він нагадав, що у березні поточного року в Афганістані українські фахівці випадково знайшли військовополоненого Ігоря Білокурова, прапорщика радянської армії, уродженця Волинської області. Чоловік вважався зниклим безвісти з 9 квітня 1988 року.

Куніцин пояснив, що у 1988 році Білокуров під Кандагаром служив у десантно-штурмовому батальйоні і потрапив у полон. "Ми створили робочу групу за дорученням президента... Була проведена дуже велика робота для повернення Ігоря Білокурова на Батьківщину, до України", - зауважив Куніцин.

Він додав, що президент доручив встановити особу Білокурова, і для цього українські фахівці чотири рази виїжджали в Афганістан. Депутат продемонстрував зроблені фото Білокурова і розповів, що той потрапив у полон без свідомості і практично нічого не пам'ятає.

"Хлопці кажуть, що коли він потрапив у полон, то його, мабуть, сильно били, він увесь у шрамах на голові від приклада... Мабуть, є втрата пам'яті. Але чим більше ми працюємо з ним, тим більше ми бачимо, що це він", - сказав Куніцин.

Він зазначив, що чоловік надав волосини для проведення ДНК-експертизи, а також у нього виявлено особливі прикмети, про які говорила мати.

"Зараз він воює з талібами. Живе у кишлаку. У нього 5 дітей", - повідомив Куніцин. Він додав, що Білокуров також має кілька магазинів, спілкується на фарсі.

За словами Куніцина, Білокуров хоче приїхати на Батьківщину та побачити матір. "Зараз ми займаємося оформленням візи до України. По-друге, він громадянин Радянського Союзу ще... Наша мета - довести, що солдата Батьківщина не кинула. Президент доручив розібратися, чи дійсно це українець, чи дійсно він в полоні", - сказав Куніцин.

Нагадаємо, у березні 2018 року в Афганістані члени української експедиції, які займаються пошуком водоносних горизонтів, виявили в одному з афганських поселень чоловіка, який назвався колишнім солдатом радянської армії, що потрапив у полон, прийняв іслам і залишився там жити. Відео зі знайденим чоловіком виклали на YouTube. Пізніше стало відомо що це Ігор Білокуров з Волинської області.


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Теги: Ігор Білокуров, полонений, Волинь, вибір редактора
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