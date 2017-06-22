Виграй сімейну подорож у Діснейленд від ТРЦ «ПортCity»*

Юсіх охочих дітей запрошують намалювати малюнок на тему: «Мої герої», підписати та вкинути у скриньку на першому поверсі ТРЦ «ПортCity»."Наш бокс наповнюється шедевральними малюнками. Вже зовсім скоро, 15 липня, відбудеться виставка робіт, а на ПАРАДІ СУПЕРГЕРОЇВ стане відомо ім`я переможця або переможниці", - повідомили орагнізатори.Конкурс малюнків для дітей від 4 до 12 років. Всі юні художники та художниці отримають подарунки.Випробуй свої сили та виграй сімейну подорож у світ пригод, у Діснейленд, від ТРЦ «ПортCity».