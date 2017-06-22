вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Виграй сімейну подорож у Діснейленд від ТРЦ «ПортCity»*

Виграй сімейну подорож у Діснейленд від ТРЦ «ПортCity»*
Юсіх охочих дітей запрошують намалювати малюнок на тему: «Мої герої», підписати та вкинути у скриньку на першому поверсі ТРЦ «ПортCity».

"Наш бокс наповнюється шедевральними малюнками. Вже зовсім скоро, 15 липня, відбудеться виставка робіт, а на ПАРАДІ СУПЕРГЕРОЇВ стане відомо ім`я переможця або переможниці", - повідомили орагнізатори.

Конкурс малюнків для дітей від 4 до 12 років. Всі юні художники та художниці отримають подарунки.

Випробуй свої сили та виграй сімейну подорож у світ пригод, у Діснейленд, від ТРЦ «ПортCity».

Виграй сімейну подорож у Діснейленд від ТРЦ «ПортCity»*


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Порт сіті
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Живе у кишлаку і має 5 дітей: подробиці життя зниклого 30 років тому волинянина
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 липня
Сьогодні, 19:00
Виграй сімейну подорож у Діснейленд від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:40
Волинські власники євроавто поїдуть протестувати до Києва
Сьогодні, 18:30
Волинського «кіборга» пролікували і тепер шукають йому роботу
Сьогодні, 18:18
Шукали ягоди, а знайшли снаряди: на Волині знешкодили небезпечні боєприпаси
Сьогодні, 18:15
Схожі новини
Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»* Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*
09 липень, 19:31
Прийди у костюмі супергероя Marvel та отримай подарунок у Premier City* Прийди у костюмі супергероя Marvel та отримай подарунок у Premier City*
03 липень, 18:42
У ресторації «Брама» на піцу 1+1* У ресторації «Брама» на піцу 1+1*
26 червень, 19:06
У «ПортCity» ще більше знижок та можливостей* У «ПортCity» ще більше знижок та можливостей*
22 червень, 2017, 21:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби: ТОП-5 місць
Сьогодні, 17:16
 1
Волинська трагедія: взаємне прощення заради спільного успіху
Сьогодні, 11:58
 1
У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО
09 липень, 17:06
 1
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Виграй сімейну подорож у Діснейленд від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8