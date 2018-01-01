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На Рівненщині попрощались із бійцем волинської бригади

На Рівненщині попрощались із бійцем волинської бригади
На Рівненщині попрощались із загиблим на Сході бійцем 14-ої окремої механізованої бригади з Дубровиччини Іваном Борсуком, якому 9 липня мало б виповнитися 32 роки.

Іван Борсук - родом із села Лютинськ Дубровицького району, народився 9 липня 1986 року. Проходив військову службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Указом Президента України був нагороджений Орденом «За мужність» ІІІ ст. У травні цьогоріч підписав контракт для проходження військової служби, - пише чаРівне.

Військовий дістав вогневе кульове поранення голови під час виконання бойового завдання в районі Попасної Донецької області. Помер у Харківському госпіталі.

У загиблого залишилися дружина та дев’ятирічна донька.

Люди кортеж із тілом загиблого бійця зустрічали, стоячи на колінах. У центрі міста Дубровиця Героя зустріли з квітами та молитвою. Дорога до рідної домівки Івана Борсука була встелена квітами.

Побратими несли домовину з тілом загиблого Героя на плечах. Люди плакали та молилися.

На Рівненщині попрощались із бійцем волинської бригади
На Рівненщині попрощались із бійцем волинської бригади
На Рівненщині попрощались із бійцем волинської бригади
На Рівненщині попрощались із бійцем волинської бригади
На Рівненщині попрощались із бійцем волинської бригади
На Рівненщині попрощались із бійцем волинської бригади

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Теги: прощання, Рівненщина, смерть, військовий
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