На Рівненщині попрощались із бійцем волинської бригади

Іваном Борсуком, якому 9 липня мало б виповнитися 32 роки.



Іван Борсук - родом із села Лютинськ Дубровицького району, народився 9 липня 1986 року. Проходив військову службу у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Указом Президента України був нагороджений Орденом «За мужність» ІІІ ст. У травні цьогоріч підписав контракт для проходження військової служби, - пише



Військовий дістав вогневе кульове поранення голови під час виконання бойового завдання в районі Попасної Донецької області. Помер у Харківському госпіталі.



У загиблого залишилися дружина та дев’ятирічна донька.



Люди кортеж із тілом загиблого бійця зустрічали, стоячи на колінах. У центрі міста Дубровиця Героя зустріли з квітами та молитвою. Дорога до рідної домівки Івана Борсука була встелена квітами.



Побратими несли домовину з тілом загиблого Героя на плечах. Люди плакали та молилися.





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