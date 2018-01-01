У волинянина вдома знайшли два десятки патронів
Сьогодні, 16:14
В домі 23-річного мешканці Шацього району знайшли набої.
У неділю, 8 липня, правоохоронці виявили та вилучили у 23-річного мешканця шацького району 18 патронів калібру 5,45мм. За фактом незаконного поводження із бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Набої вилучили під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні 23-річного жителя району.
Їх направили на дослідження.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, визначеного ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.
Заголовне фото - ілюстративне
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У неділю, 8 липня, правоохоронці виявили та вилучили у 23-річного мешканця шацького району 18 патронів калібру 5,45мм. За фактом незаконного поводження із бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Набої вилучили під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні 23-річного жителя району.
Їх направили на дослідження.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, визначеного ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.
Заголовне фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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