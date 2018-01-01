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У волинянина вдома знайшли два десятки патронів

У волинянина вдома знайшли два десятки патронів
В домі 23-річного мешканці Шацього району знайшли набої.

У неділю, 8 липня, правоохоронці виявили та вилучили у 23-річного мешканця шацького району 18 патронів калібру 5,45мм. За фактом незаконного поводження із бойовими припасами слідчі розпочали кримінальне провадження, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Набої вилучили під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні 23-річного жителя району.

Їх направили на дослідження.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, визначеного ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

У волинянина вдома знайшли два десятки патронів


Заголовне фото - ілюстративне

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Теги: патрони, Шацьк
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