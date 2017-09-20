Куди біля Луцька можна поїхати на гриби: ТОП-5 місць

Село розташоване у Ківерцівському районі за 30 кілометрів від Луцька.За словами Андрія Ткачука, поблизу села є багато соснових і дубових насаджень, де можна відшукати гриби.«Тут росте дуже багато грибів. Зокрема, білі, польські, бабки, красноголовці, піддбубники», - розповів він.Розташоване село Озеро у Ківерцівському районі Волині, за 25 кілометрів від Луцька, Гайове – за 27 кілометрів від обласного центру.Андрій Ткачук каже, що у дубовому та сосновому лісі можна «вполювати» білі гриби, красноголовці, бабки, піддубники.Шепель знаходиться у Луцькому районі за 18 кілометрів від обласного центру, Усичі – за 20 кілометрів.«Тут ростуть білі гриби і бабки», - розповів лісівник.Андрій Ткачук відзначив, що врожайність грибів – сезонна. Торік білі гриби вродили у молодих дубових лісах. Нині ж вони ростуть на узліссі соснових та дубових лісів. Натомість красноголовці і бабки ростуть у більш заболочених місцях.