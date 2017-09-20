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Куди біля Луцька можна поїхати на гриби: ТОП-5 місць

Куди біля Луцька можна поїхати на гриби: ТОП-5 місць
На Волині стартував грибний сезон. Мешканці краю активно діляться «впольованими» смаколиками у соцмережах та міряються врожаєм. Гриби не тільки смачні, а й корисні, бо містять багато білка, мікроелементів та вітамінів.

Однак лікарі одноголосно стверджують: це точно не той продукт, яким потрібно зловживати. Лісівники, своєю чергою, радять йти на гриби лише добре знаючи суть справи, аби уникнути небезпеки.

Інженер лісового господарства «Ківерцівського лісгоспу» Андрій Ткачук розповів про найбільш «грибні точки» поблизу Луцька та поділився, які смаколики можна відшукати у цих місцях.

Словатичі

Село розташоване у Ківерцівському районі за 30 кілометрів від Луцька.

За словами Андрія Ткачука, поблизу села є багато соснових і дубових насаджень, де можна відшукати гриби.

«Тут росте дуже багато грибів. Зокрема, білі, польські, бабки, красноголовці, піддбубники», - розповів він.

Озеро та Гайове

Розташоване село Озеро у Ківерцівському районі Волині, за 25 кілометрів від Луцька, Гайове – за 27 кілометрів від обласного центру.

Андрій Ткачук каже, що у дубовому та сосновому лісі можна «вполювати» білі гриби, красноголовці, бабки, піддубники.

Шепель та Усичі

Шепель знаходиться у Луцькому районі за 18 кілометрів від обласного центру, Усичі – за 20 кілометрів.

«Тут ростуть білі гриби і бабки», - розповів лісівник.

Андрій Ткачук відзначив, що врожайність грибів – сезонна. Торік білі гриби вродили у молодих дубових лісах. Нині ж вони ростуть на узліссі соснових та дубових лісів. Натомість красноголовці і бабки ростуть у більш заболочених місцях.

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Теги: гриби, тихе полювання
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