У Луцьку позначать машини, які легально виливатимуть нечистоти

У Луцьку почали маркувати асенізаційні машини, які мають відповідні дозволи і здійснюють скиди у спеціально відведеній точці по вул. Мамсурова, не завдаючи шкоди екології.Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник луцького мера"Кожній «легальній» машині, яких у місті налічується близько сорока, буде присвоєно індивідуальний номер, нанесений на корпус із обох сторін. До 20 липня буде нанесене маркування на всі машини й усі їх стане легко розрізнити", - йдеться й дописі."Асенізаційні машини зі шлангами, які не матимуть номерів, одразу підпадатимуть під підозру, а таких у місті може виявитися чимало", - зазначив Недопад.За словами посадовця, працівники муніципальної варти зможуть легко відрізнити дозволені асенізатори й затримувати порушників.Нумерація дасть можливість відстежувати й контролювати цей процес."Навіть пересічні лучани, при появі асенізаторів без маркування, можуть повідомляти про ці випадки у міську раду на гарячу лінію «15-80». Отже, якщо по закінченні процесу маркування містом буде рухатися асенізаційна машина без відповідних індивідуальних номерів, це означатиме, що вона працює «по-чорному», тобто може зливати нечистоти у заборонених місцях, або й навіть у водойми", - йдеться у повідомленні.