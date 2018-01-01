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У Луцьку позначать машини, які легально виливатимуть нечистоти

У Луцьку позначать машини, які легально виливатимуть нечистоти
У Луцьку почали маркувати асенізаційні машини, які мають відповідні дозволи і здійснюють скиди у спеціально відведеній точці по вул. Мамсурова, не завдаючи шкоди екології.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник луцького мера Григорій Недопад.

"Кожній «легальній» машині, яких у місті налічується близько сорока, буде присвоєно індивідуальний номер, нанесений на корпус із обох сторін. До 20 липня буде нанесене маркування на всі машини й усі їх стане легко розрізнити", - йдеться й дописі.

"Асенізаційні машини зі шлангами, які не матимуть номерів, одразу підпадатимуть під підозру, а таких у місті може виявитися чимало", - зазначив Недопад.

За словами посадовця, працівники муніципальної варти зможуть легко відрізнити дозволені асенізатори й затримувати порушників.

Нумерація дасть можливість відстежувати й контролювати цей процес.

"Навіть пересічні лучани, при появі асенізаторів без маркування, можуть повідомляти про ці випадки у міську раду на гарячу лінію «15-80». Отже, якщо по закінченні процесу маркування містом буде рухатися асенізаційна машина без відповідних індивідуальних номерів, це означатиме, що вона працює «по-чорному», тобто може зливати нечистоти у заборонених місцях, або й навіть у водойми", - йдеться у повідомленні.

У Луцьку позначать машини, які легально виливатимуть нечистоти
У Луцьку позначать машини, які легально виливатимуть нечистоти

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Теги: нечистоти, машини
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