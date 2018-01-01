У Луцьку позначать машини, які легально виливатимуть нечистоти
Сьогодні, 17:26
У Луцьку почали маркувати асенізаційні машини, які мають відповідні дозволи і здійснюють скиди у спеціально відведеній точці по вул. Мамсурова, не завдаючи шкоди екології.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник луцького мера Григорій Недопад.
"Кожній «легальній» машині, яких у місті налічується близько сорока, буде присвоєно індивідуальний номер, нанесений на корпус із обох сторін. До 20 липня буде нанесене маркування на всі машини й усі їх стане легко розрізнити", - йдеться й дописі.
"Асенізаційні машини зі шлангами, які не матимуть номерів, одразу підпадатимуть під підозру, а таких у місті може виявитися чимало", - зазначив Недопад.
За словами посадовця, працівники муніципальної варти зможуть легко відрізнити дозволені асенізатори й затримувати порушників.
Нумерація дасть можливість відстежувати й контролювати цей процес.
"Навіть пересічні лучани, при появі асенізаторів без маркування, можуть повідомляти про ці випадки у міську раду на гарячу лінію «15-80». Отже, якщо по закінченні процесу маркування містом буде рухатися асенізаційна машина без відповідних індивідуальних номерів, це означатиме, що вона працює «по-чорному», тобто може зливати нечистоти у заборонених місцях, або й навіть у водойми", - йдеться у повідомленні.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник луцького мера Григорій Недопад.
"Кожній «легальній» машині, яких у місті налічується близько сорока, буде присвоєно індивідуальний номер, нанесений на корпус із обох сторін. До 20 липня буде нанесене маркування на всі машини й усі їх стане легко розрізнити", - йдеться й дописі.
"Асенізаційні машини зі шлангами, які не матимуть номерів, одразу підпадатимуть під підозру, а таких у місті може виявитися чимало", - зазначив Недопад.
За словами посадовця, працівники муніципальної варти зможуть легко відрізнити дозволені асенізатори й затримувати порушників.
Нумерація дасть можливість відстежувати й контролювати цей процес.
"Навіть пересічні лучани, при появі асенізаторів без маркування, можуть повідомляти про ці випадки у міську раду на гарячу лінію «15-80». Отже, якщо по закінченні процесу маркування містом буде рухатися асенізаційна машина без відповідних індивідуальних номерів, це означатиме, що вона працює «по-чорному», тобто може зливати нечистоти у заборонених місцях, або й навіть у водойми", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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