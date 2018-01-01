Де не можна купатись на Волині. Перелік водойм





Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, ґрунтуючись на результатах дослідження води 22 червня - 5 липня, з- йдеться на сайті



Волинська область:



- Міський пляж, м. Ковель, р. Турія

- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище

- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок

- Центральний пляж, м. Луцьк, р.Стир

- Пляж «Теремно», м. Луцьк, р. Сапалаївка

- Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ, штучна водойма

- Пляж с. Соловичі, оз. Велимче.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 пляжів на Волині не рекомендуються для купання, оскільки в них зафіксоване мікробне забруднення (лактопозитивні кишкові палички).Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, ґрунтуючись на результатах дослідження води 22 червня - 5 липня, з- йдеться на сайті МОЗ України - Міський пляж, м. Ковель, р. Турія- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок- Центральний пляж, м. Луцьк, р.Стир- Пляж «Теремно», м. Луцьк, р. Сапалаївка- Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ, штучна водойма- Пляж с. Соловичі, оз. Велимче.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію