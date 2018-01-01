вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Де не можна купатись на Волині. Перелік водойм

Де не можна купатись на Волині. Перелік водойм
7 пляжів на Волині не рекомендуються для купання, оскільки в них зафіксоване мікробне забруднення (лактопозитивні кишкові палички).

Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, ґрунтуючись на результатах дослідження води 22 червня - 5 липня, з- йдеться на сайті МОЗ України.

Волинська область:

- Міський пляж, м. Ковель, р. Турія
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок
- Центральний пляж, м. Луцьк, р.Стир
- Пляж «Теремно», м. Луцьк, р. Сапалаївка
- Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ, штучна водойма
- Пляж с. Соловичі, оз. Велимче.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: купання, заборона, вода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Живе у кишлаку і має 5 дітей: подробиці життя зниклого 30 років тому волинянина
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Шукали ягоди, а знайшли снаряди: на Волині знешкодили небезпечні боєприпаси
Сьогодні, 18:15
Дідусь протягом двох років ґвалтував дівчинку
Сьогодні, 17:59
Де не можна купатись на Волині. Перелік водойм
Сьогодні, 17:45
Волинянка «спалилась» на вирощуванні маку
Сьогодні, 17:35
У Луцьку позначать машини, які легально виливатимуть нечистоти
Сьогодні, 17:26
Схожі новини
У селі на Волині потонув 15-річний хлопець У селі на Волині потонув 15-річний хлопець
22 травень, 15:19
Медики попереджають про небезпечну воду у волинських криницях Медики попереджають про небезпечну воду у волинських криницях
23 квітень, 21:58
Волинські селяни п’ють отруєну воду Волинські селяни п’ють отруєну воду
12 квітень, 08:30
У селищі під Луцьком обіцяють «ідеально чисту» воду У селищі під Луцьком обіцяють «ідеально чисту» воду
30 січень, 22:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби: ТОП-5 місць
Сьогодні, 17:16
 1
Волинська трагедія: взаємне прощення заради спільного успіху
Сьогодні, 11:58
 1
У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО
09 липень, 17:06
 1
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 11 липня
Сьогодні, 19:00
 0
Виграй сімейну подорож у Діснейленд від ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 18:40
 0
Медіа
відео
1/8