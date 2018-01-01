Де не можна купатись на Волині. Перелік водойм
Сьогодні, 17:45
7 пляжів на Волині не рекомендуються для купання, оскільки в них зафіксоване мікробне забруднення (лактопозитивні кишкові палички).
Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, ґрунтуючись на результатах дослідження води 22 червня - 5 липня, з- йдеться на сайті МОЗ України.
Волинська область:
- Міський пляж, м. Ковель, р. Турія
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок
- Центральний пляж, м. Луцьк, р.Стир
- Пляж «Теремно», м. Луцьк, р. Сапалаївка
- Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ, штучна водойма
- Пляж с. Соловичі, оз. Велимче.
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Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ України, ґрунтуючись на результатах дослідження води 22 червня - 5 липня, з- йдеться на сайті МОЗ України.
Волинська область:
- Міський пляж, м. Ковель, р. Турія
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), м. Ковель, р. Турія, водосховище
- Рекреаційна зона (неорганізований відпочинок населення), смт Локачі, ставок
- Центральний пляж, м. Луцьк, р.Стир
- Пляж «Теремно», м. Луцьк, р. Сапалаївка
- Пляж мікрорайону Шахтарський, м. Нововолинськ, штучна водойма
- Пляж с. Соловичі, оз. Велимче.
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