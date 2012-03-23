Дідусь протягом двох років ґвалтував дівчинку





До поліції звернулася мама потерпілої дівчинки й повідомила, що протягом двох років чоловік із сусіднього села, погрожуючи тим, що все розповість у школі, де навчається дитина, примушував її до статевих стосунків, - пише



Зазначається, що дівчинка відзняла на телефон всі непристойності, що й послугувало доказом для затримання педофіла. З



ловмисником виявився 76-річний місцевий чоловік, у помешканні якого все й відбувалося.



Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі Карапиші Київської області поліція затримала 76-річного чоловіка, який шляхом шантажу примушував 14-річну дитину до статевих стосунків.До поліції звернулася мама потерпілої дівчинки й повідомила, що протягом двох років чоловік із сусіднього села, погрожуючи тим, що все розповість у школі, де навчається дитина, примушував її до статевих стосунків, - пише Уніан Зазначається, що дівчинка відзняла на телефон всі непристойності, що й послугувало доказом для затримання педофіла. Зловмисником виявився 76-річний місцевий чоловік, у помешканні якого все й відбувалося.Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України (розбещення неповнолітніх). Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

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