Волинського «кіборга» пролікували і тепер шукають йому роботу

Історія волинського «кіборга» із 80 ОДШБрсколихнула не лише Волинь, а й всю Україну. Чоловік боронив Донецький аеропорт у найгарячіші дні.А після трьох контузій повернувся у рідне село на Камінь-Каширщині, проте потребував соціального захисту: військовослужбовець мав проблеми зі здоров`ям та не міг відкрити групу з інвалідності через помилки у військових документах, - повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко на своїй сторінці у Facebook.Наразі боєць пройшов медичне обстеження та відповідне лікування.Ним одразу почали опікуватися психолог-реабілітологта голова «Волинської спілки ветеранів антитерористичної операції»Тим часом, обласній адміністрації вдалося забезпечити виправлення помилок у військових документах, допущених службовцями військової частини. Відтак, військовому вже оформили гарантовані державою пільги та призначили військову групу.Разом із побратимами та Оленою Звєрєвою він прийшов до голови адміністрації, аби подякувати за допомогу."Ви мене врятували, Ви дали мені надію. Ви так несподівано з`явилися в моєму житті. В мене вже опускалися руки. Я був у розпачі, бо в які двері не стукав – кругом закрито", - зі сльозами на очах подякував Олександру Савченку Василь Шумик.До слова, наразі побратими допомагають йому з працевлаштуванням та орендою житла в Луцьку. Зокрема, планують влаштувати його охоронцем."Василю зараз необхідне його середовище, його побратими. Коли він почав з ними спілкуватися - в нього з`явилася веселість, почав відступати посттравматичний синдром. Наш обов`язок тепер – допомогти йому відігрітися душевно. У нього вже з`явилися плани на майбутнє. Він дуже конструктивний, хороший майстер і я вірю, що йому вдасться повернутися до життя в тилу, - каже психолог-реабілітолог Олена Звєрєва.Помітив зміни й голова облдержадміністрації Олександр Савченко."Тепер ти справжній Герой! Не знівечений життям. Те, що ти там пережив – це одне, а твій обов'язок зараз – жити, працювати, виховувати сина", - сказав Савченко.