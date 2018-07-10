Волинські власники євроавто поїдуть протестувати до Києва
Сьогодні, 18:30
Волиняни, які мають автівки на іноземній реєстрації, приєднаються до безстрокової акції у Києві.
Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомив Іван Яценко.
"Авто Євро Сила - Луцьк оголошує мобілізацію для пікету Верховної Ради. Всі, хто прагне приєднатися, чекаємо в точці збору: Луцьк, Рівненська, 48. Виїзд на Київ о 23.00 - 10.07.18", - йдеться у повідомленні чоловіка.
Зазначимо, про організацію протесту повідомили активісти "Авто Євро Сили" на своїх сторінках у соцмережах.
Вони планують пікетувати стіни Кабміну та Верховної Ради з 6 ранку 11 липня. Кажуть, вимагатимуть доступного розмитнення автівок.
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Про це у спільноті "Теревені про Луцьк" повідомив Іван Яценко.
"Авто Євро Сила - Луцьк оголошує мобілізацію для пікету Верховної Ради. Всі, хто прагне приєднатися, чекаємо в точці збору: Луцьк, Рівненська, 48. Виїзд на Київ о 23.00 - 10.07.18", - йдеться у повідомленні чоловіка.
Зазначимо, про організацію протесту повідомили активісти "Авто Євро Сили" на своїх сторінках у соцмережах.
Вони планують пікетувати стіни Кабміну та Верховної Ради з 6 ранку 11 липня. Кажуть, вимагатимуть доступного розмитнення автівок.
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