У Празі джип на українських номерах паралізував рух





Інцидент стався на вулиці Лідицькій в районі Прага-5 надвечір у понеділок, - пише



Власник припаркував свій автомобіль уздовж трамвайної колії та пішов у власних справах. Машина не перебувала на рейках, але її габарити унеможливили безперешкодний рух трамваїв. Пересування транспорту на вулиці було паралізовано від 17:49 до 18:25.



Перехожі та поліцейські намагалися розхитати і посунути автомобіль, аби звільнити проїзд для трамвая, однак у них нічого не вийшло. Вирішити проблему вдалося тільки після повернення власника машини, котрий і відігнав джип з траєкторії руху трамваїв.

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