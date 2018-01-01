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У Празі джип на українських номерах паралізував рух

У Празі джип на українських номерах паралізував рух
Позашляховик з українською реєстрацією зупинив рух трамваїв у столиці Чехії.

Інцидент стався на вулиці Лідицькій в районі Прага-5 надвечір у понеділок, - пише ТСН.

Власник припаркував свій автомобіль уздовж трамвайної колії та пішов у власних справах. Машина не перебувала на рейках, але її габарити унеможливили безперешкодний рух трамваїв. Пересування транспорту на вулиці було паралізовано від 17:49 до 18:25.

Перехожі та поліцейські намагалися розхитати і посунути автомобіль, аби звільнити проїзд для трамвая, однак у них нічого не вийшло. Вирішити проблему вдалося тільки після повернення власника машини, котрий і відігнав джип з траєкторії руху трамваїв.

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Теги: курйоз, Чехія
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Коментарі 2
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Прага,и у них БЛЯХИ рулят!!!А знаете почему???Б...о c Украины,оно и в Праге ...!!!
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