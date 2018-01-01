На Світязі жінка на іномарці збила мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 19:52
Сьогодні, 10 липня, близько 18:30, біля села Світязь Шацького району Волинської області жінка на синій "Toyota Yaris" збила мотоцикліста.
Про це повідомляє кореспондент "Прямого" з місця подій.
За її словами, автомобіль розвертався у невстановленому місці. Під час маневру транспортних засіб збив мотоцикліста. Втім, розмітки на дорозі немає, що ускладнює встановлення порушника.
Очевидці кажуть, що жінка взагалі не дивилася на дорогу і навіть хотіла поїхати з місця ДТП.
На місце дорожньо-транспортної пригоди оперативно прибула поліція і швидка допомога. Поліція сказала, що жінка на машині винна у ДТП, бо здійснювала розворот у не дозволеному місці.
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Про це повідомляє кореспондент "Прямого" з місця подій.
За її словами, автомобіль розвертався у невстановленому місці. Під час маневру транспортних засіб збив мотоцикліста. Втім, розмітки на дорозі немає, що ускладнює встановлення порушника.
Очевидці кажуть, що жінка взагалі не дивилася на дорогу і навіть хотіла поїхати з місця ДТП.
На місце дорожньо-транспортної пригоди оперативно прибула поліція і швидка допомога. Поліція сказала, що жінка на машині винна у ДТП, бо здійснювала розворот у не дозволеному місці.
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Коментарі 1
знатно вписалась. за ср*ку взяти ту мадам, до відповідальності. і присоромити, щоб навики кермування підтягнула
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