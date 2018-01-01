вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Світязі жінка на іномарці збила мотоцикліста. ФОТО

На Світязі жінка на іномарці збила мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 10 липня, близько 18:30, біля села Світязь Шацького району Волинської області жінка на синій "Toyota Yaris" збила мотоцикліста.

Про це повідомляє кореспондент "Прямого" з місця подій.

За її словами, автомобіль розвертався у невстановленому місці. Під час маневру транспортних засіб збив мотоцикліста. Втім, розмітки на дорозі немає, що ускладнює встановлення порушника.

Очевидці кажуть, що жінка взагалі не дивилася на дорогу і навіть хотіла поїхати з місця ДТП.

На місце дорожньо-транспортної пригоди оперативно прибула поліція і швидка допомога. Поліція сказала, що жінка на машині винна у ДТП, бо здійснювала розворот у не дозволеному місці.

На Світязі жінка на іномарці збила мотоцикліста. ФОТО
На Світязі жінка на іномарці збила мотоцикліста. ФОТО
На Світязі жінка на іномарці збила мотоцикліста. ФОТО
На Світязі жінка на іномарці збила мотоцикліста. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дтп, Світязь, аварія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
знатно вписалась. за ср*ку взяти ту мадам, до відповідальності. і присоромити, щоб навики кермування підтягнула
Відповісти
Вибір редактора
Живе у кишлаку і має 5 дітей: подробиці життя зниклого 30 років тому волинянина
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Огляд акційних пропозицій від будівельної компанії «Інвестор»*
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку на середу, 11 липня
Сьогодні, 20:00
На Світязі жінка на іномарці збила мотоцикліста. ФОТО
Сьогодні, 19:52
У Празі джип на українських номерах паралізував рух
Сьогодні, 19:41
Фестиваль пончиків на Світязі: оприлюднили програму
Сьогодні, 19:26
Схожі новини
На Світязі водій «на бляхах» протаранив паркан і втік На Світязі водій «на бляхах» протаранив паркан і втік
25 червень, 16:45
У Володимирі збили дідуся на велосипеді: шукають свідків У Володимирі збили дідуся на велосипеді: шукають свідків
Сьогодні, 13:11
На Волині автомобіль злетів з дороги: загинув чоловік. ФОТО На Волині автомобіль злетів з дороги: загинув чоловік. ФОТО
Сьогодні, 10:25
У центрі Луцька – «тягучка» через аварію. ФОТО У центрі Луцька – «тягучка» через аварію. ФОТО
09 липень, 15:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби: ТОП-5 місць
Сьогодні, 17:16
 1
Волинська трагедія: взаємне прощення заради спільного успіху
Сьогодні, 11:58
 1
У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО
09 липень, 17:06
 1
Раділа вся наша родина, - волинянка подякувала посадовцю за врятоване життя
Сьогодні, 20:50
 0
Як у Луцьку захищають інтереси виборців в округах без депутатів. ФОТО
Сьогодні, 20:39
 0
Медіа
відео
1/8