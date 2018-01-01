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П’янючий пацієнт зламав ніс медсестрі на Волині

П’янючий пацієнт зламав ніс медсестрі на Волині
Прикрий інцидент трапився вночі сьогодні, 10 липня, на Волині. П’яний пацієнт зламав ніс молодій медсестрі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельського МТМО у соціальній мережі Facebook.

Фельдшера Ковельського відділення екстреної медичної допомоги побив сильно п’яний пацієнт. Чоловік зламав носа молодій медичній сестрі.

«Фельдшер отримала виробничу травму на робочому місці, надаючи медичну допомогу пацієнту з рваною раною голови в стані сильного алкогольного сп’яніння»», - йдеться у повідомленні.

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Теги: побиття, Волинь
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