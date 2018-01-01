П’янючий пацієнт зламав ніс медсестрі на Волині





Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельського МТМО у соціальній мережі Facebook.



Фельдшера Ковельського відділення екстреної медичної допомоги побив сильно п’яний пацієнт. Чоловік зламав носа молодій медичній сестрі.



«Фельдшер отримала виробничу травму на робочому місці, надаючи медичну допомогу пацієнту з рваною раною голови в стані сильного алкогольного сп’яніння»», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикрий інцидент трапився вночі сьогодні, 10 липня, на Волині. П’яний пацієнт зламав ніс молодій медсестрі.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельського МТМО у соціальній мережі Facebook.Фельдшера Ковельського відділення екстреної медичної допомоги побив сильно п’яний пацієнт. Чоловік зламав носа молодій медичній сестрі.«Фельдшер отримала виробничу травму на робочому місці, надаючи медичну допомогу пацієнту з рваною раною голови в стані сильного алкогольного сп’яніння»», - йдеться у повідомленні.

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