П’янючий пацієнт зламав ніс медсестрі на Волині
Сьогодні, 21:10
Прикрий інцидент трапився вночі сьогодні, 10 липня, на Волині. П’яний пацієнт зламав ніс молодій медсестрі.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельського МТМО у соціальній мережі Facebook.
Фельдшера Ковельського відділення екстреної медичної допомоги побив сильно п’яний пацієнт. Чоловік зламав носа молодій медичній сестрі.
«Фельдшер отримала виробничу травму на робочому місці, надаючи медичну допомогу пацієнту з рваною раною голови в стані сильного алкогольного сп’яніння»», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці Ковельського МТМО у соціальній мережі Facebook.
Фельдшера Ковельського відділення екстреної медичної допомоги побив сильно п’яний пацієнт. Чоловік зламав носа молодій медичній сестрі.
«Фельдшер отримала виробничу травму на робочому місці, надаючи медичну допомогу пацієнту з рваною раною голови в стані сильного алкогольного сп’яніння»», - йдеться у повідомленні.
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