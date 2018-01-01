У Луцьку працюватиме мультидисциплінарна бригада паліативної допомоги

У Луцьку створять мультидисциплінарну виїзну бригаду паліативної допомоги.Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинського обласного центру здоров’я у соціальній мережі Facebook.Вона діятиме у Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги №1, але обслуговуватиме все місто. В складі бригади будуть лікар, медична сестра, соціальний працівник та духівник (який виїжджатиме за бажанням пацієнта).Паліативна допомога входить до переліку гарантованих, оплачуваних державою послуг на первинному рівні, затверджених Міністерством охорони здоров’я.Завідувач інформаційно-аналітичного відділу при управлінні охорони здоров’я Луцької міської ради, координатор паліативного напрямку в обласному центрізазначила: «Проте сімейним лікарям необхідні додаткові спеціальні навички та знання, наприклад щодо запобігання і лікування пролежнів. Бригада допомагатиме пацієнтам та їхнім родинам пережити важкі етапи життя. Лікуванням больового синдрому займатимуться фахівці сімейної медицини, а специфічною допомогою, симптоматичним лікуванням — фахівці мультидисциплінарної виїзної бригади».