Під Луцьком – моторошна аварія. ФОТО





Про це у Facebook повідомила волонтерка Ніла Головацька.



За інформацією волонтерки, ДТП сталася на перехресті в селі Милуші.



«Ця дорога місяць як відкрита, а ДТП уже не перша, тут живуть наші діти, майте совість! Результат аварії - одне авто вилетіло на пішохідну зону, інше на зупинку! Просто чудом тут нема жертв серед наших мешканців!!!» - написала вона.



Зі слів Головацької, на місце події оперативно прибули представники ДСНС, поліції та медики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На перехресті у селі Милуші Луцького району ввечері 10 липня сталася дорожно-транспортна пригода.Про це у Facebook повідомила волонтеркаЗа інформацією волонтерки, ДТП сталася на перехресті в селі Милуші.«Ця дорога місяць як відкрита, а ДТП уже не перша, тут живуть наші діти, майте совість! Результат аварії - одне авто вилетіло на пішохідну зону, інше на зупинку! Просто чудом тут нема жертв серед наших мешканців!!!» - написала вона.Зі слів Головацької, на місце події оперативно прибули представники ДСНС, поліції та медики.

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