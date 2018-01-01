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Під Луцьком – моторошна аварія. ФОТО

Під Луцьком – моторошна аварія. ФОТО
На перехресті у селі Милуші Луцького району ввечері 10 липня сталася дорожно-транспортна пригода.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Ніла Головацька.

За інформацією волонтерки, ДТП сталася на перехресті в селі Милуші.

«Ця дорога місяць як відкрита, а ДТП уже не перша, тут живуть наші діти, майте совість! Результат аварії - одне авто вилетіло на пішохідну зону, інше на зупинку! Просто чудом тут нема жертв серед наших мешканців!!!» - написала вона.

Зі слів Головацької, на місце події оперативно прибули представники ДСНС, поліції та медики.

Під Луцьком – моторошна аварія. ФОТО
Під Луцьком – моторошна аварія. ФОТО
Під Луцьком – моторошна аварія. ФОТО

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Теги: ДТП, Волинь
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