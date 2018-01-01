Під Луцьком – моторошна аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:43
На перехресті у селі Милуші Луцького району ввечері 10 липня сталася дорожно-транспортна пригода.
Про це у Facebook повідомила волонтерка Ніла Головацька.
За інформацією волонтерки, ДТП сталася на перехресті в селі Милуші.
«Ця дорога місяць як відкрита, а ДТП уже не перша, тут живуть наші діти, майте совість! Результат аварії - одне авто вилетіло на пішохідну зону, інше на зупинку! Просто чудом тут нема жертв серед наших мешканців!!!» - написала вона.
Зі слів Головацької, на місце події оперативно прибули представники ДСНС, поліції та медики.
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Про це у Facebook повідомила волонтерка Ніла Головацька.
За інформацією волонтерки, ДТП сталася на перехресті в селі Милуші.
«Ця дорога місяць як відкрита, а ДТП уже не перша, тут живуть наші діти, майте совість! Результат аварії - одне авто вилетіло на пішохідну зону, інше на зупинку! Просто чудом тут нема жертв серед наших мешканців!!!» - написала вона.
Зі слів Головацької, на місце події оперативно прибули представники ДСНС, поліції та медики.
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