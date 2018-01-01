Рідкісних птахів зафіксували на фото на Волині





Про це йдеться у повідомленні у спільноті «Український контент» у соціальній мережі Facebook.



На Волині виявили цілу родину рідкісних птахів - чорних лелек. Цих пернатих зафіксували на фото.



«Цих красенів віднайшли на території Шацького національного парку», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шацькому національному природному парку зафіксували на світлинах рідкісних птахів – чорних лелек.Про це йдеться у повідомленні у спільноті «Український контент» у соціальній мережі Facebook.На Волині виявили цілу родину рідкісних птахів - чорних лелек. Цих пернатих зафіксували на фото.«Цих красенів віднайшли на території Шацького національного парку», - йдеться у повідомленні.

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