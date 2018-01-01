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Рідкісних птахів зафіксували на фото на Волині

Рідкісних птахів зафіксували на фото на Волині
У Шацькому національному природному парку зафіксували на світлинах рідкісних птахів – чорних лелек.

Про це йдеться у повідомленні у спільноті «Український контент» у соціальній мережі Facebook.

На Волині виявили цілу родину рідкісних птахів - чорних лелек. Цих пернатих зафіксували на фото.

«Цих красенів віднайшли на території Шацького національного парку», - йдеться у повідомленні.

Рідкісних птахів зафіксували на фото на Волині
Рідкісних птахів зафіксували на фото на Волині

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Теги: лелека, Волинь
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