На облаштування двох кабінетів у волинській школі витратять 500 тисяч
Сьогодні, 01:42
Відділ освіти та молоді Рожищенської РДА закупить меблі та обладнання для кабінетів біології та географії в опорну школу села Переспа.
На облаштування технікою, меблями та навчальними матеріалами кожного з кабінетів виділяють по 250 тисяч гривень, - пише Район. Рожище з посиланням на сайт Prozzoro.
В кабінет географії придбають ноутбук, проектор, оргтехніку, а також метеостанцію.
У кабінет біології, крім аналогічної апаратури, також планують закупити: цифровий мікроскоп, інтерактивну дошку (периферійний пристрій комп’ютера, який виконує роль додаткового комп’ютерного монітора), демонстраційне та лабораторне обладнання, різноманітні барельєфні моделі та аплікації.
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На облаштування технікою, меблями та навчальними матеріалами кожного з кабінетів виділяють по 250 тисяч гривень, - пише Район. Рожище з посиланням на сайт Prozzoro.
В кабінет географії придбають ноутбук, проектор, оргтехніку, а також метеостанцію.
У кабінет біології, крім аналогічної апаратури, також планують закупити: цифровий мікроскоп, інтерактивну дошку (периферійний пристрій комп’ютера, який виконує роль додаткового комп’ютерного монітора), демонстраційне та лабораторне обладнання, різноманітні барельєфні моделі та аплікації.
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