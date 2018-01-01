На облаштування двох кабінетів у волинській школі витратять 500 тисяч





На облаштування технікою, меблями та навчальними матеріалами кожного з кабінетів виділяють по 250 тисяч гривень, - пише



В кабінет географії придбають ноутбук, проектор, оргтехніку, а також метеостанцію.



У кабінет біології, крім аналогічної апаратури, також планують закупити: цифровий мікроскоп, інтерактивну дошку (периферійний пристрій комп’ютера, який виконує роль додаткового комп’ютерного монітора), демонстраційне та лабораторне обладнання, різноманітні барельєфні моделі та аплікації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відділ освіти та молоді Рожищенської РДА закупить меблі та обладнання для кабінетів біології та географії в опорну школу села Переспа.На облаштування технікою, меблями та навчальними матеріалами кожного з кабінетів виділяють по 250 тисяч гривень, - пише Район. Рожище з посиланням на сайт Prozzoro.В кабінет географії придбають ноутбук, проектор, оргтехніку, а також метеостанцію.У кабінет біології, крім аналогічної апаратури, також планують закупити: цифровий мікроскоп, інтерактивну дошку (периферійний пристрій комп’ютера, який виконує роль додаткового комп’ютерного монітора), демонстраційне та лабораторне обладнання, різноманітні барельєфні моделі та аплікації.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію