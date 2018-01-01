Патрульні повідомили подробиці аварії в Милушах





Про це інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.



Нагадаємо, аварія сталася на автодорозі в селі Милуші. Автомообіль BMW, за кермом якого перебував 27-річний чоловік, обганяв машину марки Mercedes-Benz. У цей час Mercedes, яким керував 21-річний водій, здійснював поворот ліворуч.



У результаті сталося зіткнення. На щастя, водії не постраждали, лише обидва автомобілі дістали механічні ушкодження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася ввечері 10 липня у селі Милуші поблизу Луцька, минулося без постраждалих.Про цеповідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.Нагадаємо,в селі Милуші. Автомообіль BMW, за кермом якого перебував 27-річний чоловік, обганяв машину марки Mercedes-Benz. У цей час Mercedes, яким керував 21-річний водій, здійснював поворот ліворуч.У результаті сталося зіткнення. На щастя, водії не постраждали, лише обидва автомобілі дістали механічні ушкодження.

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