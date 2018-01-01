Патрульні повідомили подробиці аварії в Милушах
Сьогодні, 22:26
У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася ввечері 10 липня у селі Милуші поблизу Луцька, минулося без постраждалих.
Про це інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, аварія сталася на автодорозі в селі Милуші. Автомообіль BMW, за кермом якого перебував 27-річний чоловік, обганяв машину марки Mercedes-Benz. У цей час Mercedes, яким керував 21-річний водій, здійснював поворот ліворуч.
У результаті сталося зіткнення. На щастя, водії не постраждали, лише обидва автомобілі дістали механічні ушкодження.
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Про це інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.
Нагадаємо, аварія сталася на автодорозі в селі Милуші. Автомообіль BMW, за кермом якого перебував 27-річний чоловік, обганяв машину марки Mercedes-Benz. У цей час Mercedes, яким керував 21-річний водій, здійснював поворот ліворуч.
У результаті сталося зіткнення. На щастя, водії не постраждали, лише обидва автомобілі дістали механічні ушкодження.
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