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Патрульні повідомили подробиці аварії в Милушах

Патрульні повідомили подробиці аварії в Милушах
У дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася ввечері 10 липня у селі Милуші поблизу Луцька, минулося без постраждалих.

Про це інформаційному агентству ВолиньPost повідомили в управлінні патрульної поліції Волинської області.

Нагадаємо, аварія сталася на автодорозі в селі Милуші. Автомообіль BMW, за кермом якого перебував 27-річний чоловік, обганяв машину марки Mercedes-Benz. У цей час Mercedes, яким керував 21-річний водій, здійснював поворот ліворуч.

У результаті сталося зіткнення. На щастя, водії не постраждали, лише обидва автомобілі дістали механічні ушкодження.

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Теги: ДТП, Волинь
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