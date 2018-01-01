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У Луцьку водій після ДТП намагався втекти від поліції. ФОТО

У Луцьку водій після ДТП намагався втекти від поліції. ФОТО
Поліцейські затримали водія автомобіля Mercedes, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Луцьку і намагався втекти з місця події.

Інцидент трапився ввечері 10 липня.

Автопригода сталася у Луцьку на вулиці Боженка. Автомобіль Mercedes зіткнувся із SEAT.

Після цього водій Mercedes намагався втекти із місця ДТП пішки, однак працівники поліції затримали чоловіка.


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Теги: ДТП, Луцьк
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