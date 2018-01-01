У Луцьку водій після ДТП намагався втекти від поліції. ФОТО





Інцидент трапився ввечері 10 липня.



Автопригода сталася у Луцьку на вулиці Боженка. Автомобіль Mercedes зіткнувся із SEAT.



Після цього водій Mercedes намагався втекти із місця ДТП пішки, однак працівники поліції затримали чоловіка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські затримали водія автомобіля Mercedes, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Луцьку і намагався втекти з місця події.Інцидент трапився ввечері 10 липня.Автопригода сталася у Луцьку на вулиці Боженка. Автомобіль Mercedes зіткнувся із SEAT.Після цього водій Mercedes намагався втекти із місця ДТП пішки, однак працівники поліції затримали чоловіка.

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