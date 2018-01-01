11 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження власниця компанії "Санрайз", голова Європейської партії на Волині Олена Голєва (на фото), журналістка Оксана Головій, речник волинської "Свободи" Петро Герасименко та секретар Ковельської міської ради Віра Федосюк.
Їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.
Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку і любові.
У цей день 2003 року у селі Павлівка Іваничівського району на Волині відбулася урочиста зустріч президентів України Леоніда Кучми і Польщі Олександра Кваснєвського.
Захід відбувся як спомин і акт примирення двох народів – польського та українського – з нагоди 60-ї річниці Волинської трагедії.
Тоді ж у знак примирення відкрили стелу з написом великими літерами: «ПАМ’ЯТЬ, СКОРБОТА, ЄДНАННЯ».
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Їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Іван, Павло та Сергій, вітаємо зі святом.
Бажаємо усім міцного здоров’я, достатку і любові.
У цей день 2003 року у селі Павлівка Іваничівського району на Волині відбулася урочиста зустріч президентів України Леоніда Кучми і Польщі Олександра Кваснєвського.
Захід відбувся як спомин і акт примирення двох народів – польського та українського – з нагоди 60-ї річниці Волинської трагедії.
Тоді ж у знак примирення відкрили стелу з написом великими літерами: «ПАМ’ЯТЬ, СКОРБОТА, ЄДНАННЯ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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