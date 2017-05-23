У Луцьку не вистачає грошей на лікування діабетиків





Про це йшлося під час оперативної наради у Луцькій міській раді, - інформує



За словами директора департаменту фінансів муніципалітету Лілії Єлової, цільова субвенція для людей хворих на діабет - майже 4 мільйони гривень, проте потрібно ще більше двох мільйонів.



Ці гроші урядовці порадили знайти у місцевому бюджеті.



Тим часом представники міської влади вважають, що така ситуація – небезпечна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на лікування людей, хворих на цукровий діабет, потрібно більше двох мільйонів гривень.Про це йшлося під час оперативної наради у Луцькій міській раді, - інформує Перший За словами директора департаменту фінансів муніципалітету, цільова субвенція для людей хворих на діабет - майже 4 мільйони гривень, проте потрібно ще більше двох мільйонів.Ці гроші урядовці порадили знайти у місцевому бюджеті.Тим часом представники міської влади вважають, що така ситуація – небезпечна.

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