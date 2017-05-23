У Луцьку не вистачає грошей на лікування діабетиків
Сьогодні, 08:15
У Луцьку на лікування людей, хворих на цукровий діабет, потрібно більше двох мільйонів гривень.
Про це йшлося під час оперативної наради у Луцькій міській раді, - інформує Перший.
За словами директора департаменту фінансів муніципалітету Лілії Єлової, цільова субвенція для людей хворих на діабет - майже 4 мільйони гривень, проте потрібно ще більше двох мільйонів.
Ці гроші урядовці порадили знайти у місцевому бюджеті.
Тим часом представники міської влади вважають, що така ситуація – небезпечна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося під час оперативної наради у Луцькій міській раді, - інформує Перший.
За словами директора департаменту фінансів муніципалітету Лілії Єлової, цільова субвенція для людей хворих на діабет - майже 4 мільйони гривень, проте потрібно ще більше двох мільйонів.
Ці гроші урядовці порадили знайти у місцевому бюджеті.
Тим часом представники міської влади вважають, що така ситуація – небезпечна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 11 липня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку не вистачає грошей на лікування діабетиків
Сьогодні, 08:15
На Волині ліквідовують «білі плями» децентралізації
Сьогодні, 07:24
Волинський богатир переміг на змаганнях стронгменів
Сьогодні, 06:17