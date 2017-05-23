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У Луцьку не вистачає грошей на лікування діабетиків

У Луцьку не вистачає грошей на лікування діабетиків
У Луцьку на лікування людей, хворих на цукровий діабет, потрібно більше двох мільйонів гривень.

Про це йшлося під час оперативної наради у Луцькій міській раді, - інформує Перший.

За словами директора департаменту фінансів муніципалітету Лілії Єлової, цільова субвенція для людей хворих на діабет - майже 4 мільйони гривень, проте потрібно ще більше двох мільйонів.

Ці гроші урядовці порадили знайти у місцевому бюджеті.

Тим часом представники міської влади вважають, що така ситуація – небезпечна.


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Теги: діабет, Волинь
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