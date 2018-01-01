Знесли незаконні паркани під вікнами луцьких багатоповерхівок





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



Самовільно облаштовані громадянами паркани на вулиці Шота Руставелі, 11 демонтували інспектори відділу демонтажів департаменту. Під вікнами багатоповерхівок на території загального користування люди без дозвільних документів встановили загорожі, що заборонено законом.



Муніципали демонтували паркани на підставі рішення виконавчого комітету Луцької міської ради.







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