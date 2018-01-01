Волинський богатир переміг на змаганнях стронгменів

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Мешканець села Чорниж Маневицького району Віктор Кушнір переміг у фестивалі «Козацькі розваги», що відбувся у Чернігові.
Про це повідомляє Район. Маневичі.
Три роки поспіль у Чернігові збираються стронгмени з усієї України, щоб визначити, хто з них найсильніший.
Нині першість у фестивалі «Козацькі розваги» здобув Віктор Кушнір ‒ житель села Чорниж Маневицького району.
За словами учасників, цього року вправи значно складніші та важчі, аніж раніше.
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Про це повідомляє Район. Маневичі.
Три роки поспіль у Чернігові збираються стронгмени з усієї України, щоб визначити, хто з них найсильніший.
Нині першість у фестивалі «Козацькі розваги» здобув Віктор Кушнір ‒ житель села Чорниж Маневицького району.
За словами учасників, цього року вправи значно складніші та важчі, аніж раніше.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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