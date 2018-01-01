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Волинський богатир переміг на змаганнях стронгменів

Волинський богатир переміг на змаганнях стронгменів
Мешканець села Чорниж Маневицького району Віктор Кушнір переміг у фестивалі «Козацькі розваги», що відбувся у Чернігові.

Про це повідомляє Район. Маневичі.

Три роки поспіль у Чернігові збираються стронгмени з усієї України, щоб визначити, хто з них найсильніший.

Нині першість у фестивалі «Козацькі розваги» здобув Віктор Кушнір ‒ житель села Чорниж Маневицького району.

За словами учасників, цього року вправи значно складніші та важчі, аніж раніше.


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Теги: стронгмени, Волинь
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